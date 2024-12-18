Самые маленькие в мире руки — Йоти Амге установила еще один рекорд

Йоти Амге. Фото: Popsugar

Самая маленькая женщина в мире индианка Йоти Амге установила еще один рекорд. В этот раз зафиксировали самые маленькие женские руки в мире.

Об этом сообщили на странице Книги рекордов Гиннеса в Instagram.

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Самые маленькие женские руки в мире

Как отметили на странице Книги рекордов Гиннеса, индианка Йоти Амге имеет самые маленькие женские руки в мире. Левая рука женщины — 7,1 см, а правая — 7,2 см.

31-летняя Йоти Амге имеет рост 62,8 сантиметра. Женщина весит более 5 килограммов и признана самой маленькой в ​​мире.

Рука Йоти Амге Фото: Книга рекордов Гиннеса

Напомним, в США установили рекорд 102-летняя Марджори Фитерман и 100-летний Берни Литман. Они официально стали самой пожилой парой.

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