Як Могилевську жорстко побили в 90-ті у власній квартирі — подробиці

Українська співачка Наталія Могилевська на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська співачка, композиторка і народна артистка Наталія Могилевська дала інтерв’ю Дмитру Гордону. У ньому популярна виконавиця розповіла про своє життя і згадала, як на неї колись напали, коли вона була вдома.

Інтерв’ю з Наталією Могилевською Дмитро Гордон розмістив на своєму каналі в YouTube.

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Як на Наталію Могилевську напали

Українська артистка згадала, як вона перемогла на фестивалі "Славянский базар", де їй пообіцяли чималу премію. Через те, що в газетах написали, що Наталія отримала ці гроші, до неї у квартиру увірвалися зловмисники.

"На мене напали, це було дуже серйозно. Побили мене… Мене врятувало те, що я розмовляла з мамою по телефону в цей момент. Я відкрила двері та отримала удар в обличчя. Він мене протягнув, і я опинилася за секунду на балконі. Але я розмовляла з мамою по телефону, і решта, з ким він був, подумали, що я не одна вдома, і вони його одного залишили", — згадує Наталія Могилевська.

Співачка Наталія Могилевська на інтерв'ю в Дмитра Гордона. Фото: скриншот з YouTube

Тоді нападник зрозумів, що він залишився сам, тому, на щастя, пішов геть з квартири Могилевської. Сама ж співачка також зізнається, що вона навіть мала пістолет, адже 90-ті — то були дуже страшні часи, а сама вона постійно поверталася пізно додому.

"Коли він зрозумів, що він один залишився і нічого забрати не може, він не дуже задоволений, але пішов і залишив мене. Боже, це страшна ситуація. У 90-ті в мене навіть був пістолет, я придбала. Я об 11-й поверталася після роботи в цирку. Було дуже страшно. Я його купила за якимись гаражами, несправжній, але серйозними кулями стріляє", — також зізнається співачка.

Що Наталія Могилевська робить під час війни

Під час повномасштабного вторгнення українська артистка Наталія Могилевська активно підтримує захисників. Співачка їздить виступати перед українськими військовослужбовцями і розповідає про те, який в них настрій.

"Чим ближче до фронту, тим більше позитиву, сили, любові і гарного настрою в наших хлопців, а чим дальше від фронту, тим більше депресії і переживань і сумних пісень про війну. Я точно знаю, подорожуючи по військових частинах та шпиталях, що нашим хлопцям потрібен гарний настрій, наснага, віра, сила і максимально позитивні пісні. Я щаслива знати, що я тут, що я потрібна", — написала в описі під відео з фронту Наталія Могилевська.

Співачка Наталія Могилевська на фронті. Фото: скриншот з Instagram

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