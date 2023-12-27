Как Могилевскую жестоко избили в 90-е в собственной квартире — подробности

Украинская певица Наталия Могилевская на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица, композитор и народная артистка Наталия Могилевская дала интервью Дмитрию Гордону. В нем популярная исполнительница рассказала о своей жизни и вспомнила, как на нее когда-то напали, когда она была дома.

Интервью с Наталией Могилевской Дмитрий Гордон разместил на своем канале в YouTube.

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Украинская артистка вспомнила, как победила на фестивале "Славянский базар", где ей пообещали немаленькую премию. Из-за того, что в газетах написали, что Наталия получила эти деньги, к ней в квартиру ворвались злоумышленники.

"На меня напали, это было очень серьезно. Избили меня… Меня спасло то, что я разговаривала с мамой по телефону в этот момент. Я открыла дверь и получила удар в лицо. Он меня протянул, и я оказалась за секунду на балконе. Но я разговаривала с мамой по телефону, и все остальные, с кем он был, подумали, что я не одна дома, и они его одного оставили", — вспоминает Наталия Могилевская.

Певица Наталия Могилевская на интервью у Дмитрия Гордона. Фото: скриншот с YouTube

Тогда нападающий понял, что он остался один, поэтому, к счастью, ушел из квартиры Могилевской. Сама же певица также признается, что у нее даже был пистолет, ведь 90-е — это были очень страшные времена, а сама она постоянно возвращалась поздно домой.

"Когда он понял, что он один остался и ничего забрать не может, он не очень довольный, но ушел и оставил меня. Боже, это страшная ситуация. В 90-е у меня даже был пистолет, я купила. Я в 11 часов возвращалась после работы в цирке. Было очень страшно. Я его купила за какими-то гаражами, ненастоящий, но серьезными пульками стреляет", — также признается певица.

Что Наталия Могилевская делает во время войны

В ходе полномасштабного вторжения украинская артистка Наталия Могилевская активно поддерживает защитников. Певица ездит выступать перед украинскими военнослужащими и рассказывает о том, какое у них настроение.

"Чем ближе к фронту, тем больше позитива, силы, любви и хорошего настроения у наших ребят, а чем дальше от фронта, тем больше депрессии и переживаний и печальных песен о войне. Я точно знаю, путешествуя по военным частям и госпиталям, что нашим ребятам нужно хорошее настроение, воодушевление, вера, сила и максимально позитивные песни. Я счастлива знать, что я здесь, что я нужна", — написала в описании под видео с фронта Наталия Могилевская.

Певица Наталия Могилевская на фронте. Фото: скриншот из Instagram

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