Українці принизили Лободу через російську мову — недовго патріоткою була

Співачка Світлана Лобода на прогулянці. Фото: Instagram Світлани Лободи

Співачка, авторка пісень і заслужена артистка України Світлана Лобода поділилася новим відео. Популярна виконавиця зняла ролик під свою нову композицію російською мовою, в якому вона показала себе посеред засніженої вулиці.

Відповідними кадрами Світлана Лобода поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Нове відео Світлани Лободи

На офіційній сторінці української артистки з’явилося нове відео, на якому вона показала себе. У ролику Світлана Лобода постала у блискучій майці, чорних лосинах, ботфортах і світлій шубі зверху. На її шиї можна також побачити масивну прикрасу.

Все б нічого, якщо українська артистка не зняла це відео під свою пісню російською мовою під назвою "Метелица". До того ж, в описі під відео Світлана написала також російською мовою, хоча сама вона є заслуженою артисткою України.

"Люблю цю пісню, це відео, цю погоду... Дякую за те, що так часто чую її по радіо в різних країнах світу. Думаю, що записати для вас наступним треком .... Про що заспівати.... На яку музику від мене ви чекаєте? Давайте послухаємо один одного", — написала в описі під своїм відео Світлана Лобода.

Світлана Лобода у новому відео. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на російськомовну пісню Світлани Лободи

Побачивши нове відео і почувши композицію Лободи російською мовою, її підписники не змогли промовчати. Тому під роликом почали з’являтися коментарі, де люди стали висловлювати свою думку стосовно мови, якою співає і пише артистка.

О, ця шляпа знову почала на російський ринок робити музику)) Недовго патріотизм протримався

Чому українською мовою??? Тому що Світлана сидить на двох стільцях

Я для себе висновки зробила, ніколи не була фанаткою Лободи, а зараз то і взагалі не хочеться дивитись на цих продажних зірок

Свєточка, а чому тільки на компліменти відповідаєте? На критику нічого сказати? Російськими піснями ви підтверджуєте ворогу, що мова — це "яка різниця". А мова — це культура народу! Тим більше, наша мова більш мелодійна, чим їхня. Шкода, що гроші для вас важливіші, ніж люди… Бог вам суддя

Коментар зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram

Російськомовна пісня Світлани Лободи

Нещодавно українська артистка презентувала нову композицію під назвою "Метелица". Справа в тому, що цей трек написаний російською мовою, а сама Світлана продовжує випускати обома мовами, попри повномасштабну війну.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Світлана Лобода передумала відмовлятися від своїх російськомовних треків.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Світлана Лобода програла суд автору свого хіта.

Також ми повідомляли про те, що заслужена артистка України Світлана Лобода показала, як вона готується до своїх концертів.