Украинцы унизили Лободу из-за русского языка — недолго патриоткой была

Певица Светлана Лобода на прогулке. Фото: Instagram Светланы Лободы

Певица, автор песен и заслуженная артистка Украины Светлана Лобода поделилась новым видео. Популярная исполнительница сняла ролик под свою новую композицию на русском языке, в котором она показала себя посреди заснеженной улицы.

Соответствующими кадрами Светлана Лобода поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Новое видео Светланы Лободы

На официальной странице украинской артистки появилось новое видео, на котором она показала себя. В ролике Светлана Лобода предстала в блестящей майке, черных лосинах, ботфортах и светлой шубе сверху. На ее шее можно увидеть массивное украшение.

Все бы ничего, если бы украинская артистка не сняла это видео под свою песню на русском языке под названием "Метелица". К тому же, в описании под видео Светлана написала также на русском языке, хотя сама она является заслуженной артисткой Украины.

"Люблю эту песню, это видео, эту погоду... Спасибо за то, что так часто слышу ее по радио в разных странах мира. Думаю, что записать для вас следующим треком.... О чем спеть.... Какую музыку от меня вы ждете? Давайте послушаем друг друга", — написала в описании под своим видео Светлана Лобода.

Светлана Лобода в новом видео. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на русскоязычную песню Светланы Лободы

Увидев новое видео и услышав композицию Лободы на русском языке, ее подписчики не смогли промолчать. Поэтому под роликом начали появляться комментарии, где люди стали высказывать свое мнение по поводу языка, на котором поет и пишет артистка.

О, этот шляпа снова начала на российский рынок делать музыку)) Недолго патриотизм продержался

Почему на украинском языке??? Потому что Светлана сидит на двух стульях

Я для себя выводы сделала, никогда не была фанаткой Лободы, а сейчас и вообще не хочется смотреть на этих продажных звезд

Светочка, а почему только на комплименты отвечаете? На критику нечего сказать? Русскими песнями вы подтверждаете врагу, что язык — это "какая разница". А язык — это культура народа! Тем более, наш язык более мелодичен, чем их. Жаль, что деньги для вас важнее людей… Бог вам судья

Комментарий со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Русскоязычная песня Светланы Лободы

Недавно украинская артистка представила новую композицию под названием "Метелица". Дело в том, что этот трек написан на русском языке, а сама Светлана продолжает выпускать на обоих языках, несмотря на полномасштабную войну.

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Светлана Лобода передумала отказываться от русскоязычных треков.

Раньше мы рассказывали о том, что популярная артистка Светлана Лобода проиграла суд автору своего хита.

Также мы сообщали, что заслуженная артистка Украины Светлана Лобода показала, как она готовится к своим концертам.