Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Life Неочікуваний вибір — хто покинув проєкт "Холостяк" цього тижня

Неочікуваний вибір — хто покинув проєкт "Холостяк" цього тижня

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 23:07
Хто покинув "Холостяк" у 9 випуску — Цимбалюк здивував вибором
Український актор Тарас Цимбалюк. Фото: кадр з відео

У 9 випуску шоу "Холостяк", який вийшов у п'ятницю, 12 грудня, Тарас Цимбалюк познайомився з близькими півфіналісток. Однак, якщо деякі учасниці в родинній атмосфері змогли показати себе з кращого боку та відкритися по-новому, то для декого цей тиждень став провальним.

Новини.LIVE розповідають, хто покинув шоу "Холостяк".

Реклама
Читайте також:

Хто покинув проєкт "Холостяк" у 9 випуску

Цього тижня градус напруги в проєкті "Холостяк" підвищився як ніколи раніше. За кілька кроків до фіналу Тарас Цимбалюк познайомився з рідними учасниць. Таке зближення показало всіх дівчат з нового боку й для декого це стало фатальним.

У півфінал 14 сезону проєкту "Холостяк" пройшли чотири учасниці:

  • Ірина Пономаренко;
  • Анастасія Половинкіна;
  • Дар'я Романець;
  • Надін Головчук.

Тарас Цимбалюк познайомився з сім'ями кожної з них. Після цього зробити остаточний вибір та попрощатися з кимось було нелегко, однак шоу диктує свої правила. Зрештою, троянду від холостяка у 9 випуску не отримала Дар'я Романець.

Хто покинув Холостяк у 9 випуску
Тарас Цимбалюк і Дар'я Романець. Фото: кадр з відео

Здавалося, що між Тарасом та Дар'єю за час проєкту вже встиг зав'язатися особливий зв'язок. Ймовірно, про закоханість ще не йшлося, однак іскру між парою складно було не помітити. Дехто навіть був переконаний, що саме ця дівчина стане обраницею Цимбалюка та переможе у 14 сезоні проєкту "Холостяк". Однак стосунки все ж не склалися. Схоже, знайомство з рідними Дар'ї показало її в новому світлі та холостякові воно виявилося не до душі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що учасниця "Холостяка" обурилася проєктом. Після виходу випуску, в якому Цимбалюк попрощався з Іриною Кулешиною, дівчина звинуватила знімальну групу у "підставі".

Також ми розповідали про те, що колишня дружина Тараса Цимбалюка прокоментувала проєкт. Тіна Антоненко відповіла, чи дивиться шоу "Холостяк".

шоу Холостяк Тарас Цимбалюк шоу телеканал "СТБ" проєкт
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації