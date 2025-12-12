Хто покинув Холостяк у 9 випуску

Український актор Тарас Цимбалюк. Фото: кадр з відео

У 9 випуску шоу "Холостяк", який вийшов у п'ятницю, 12 грудня, Тарас Цимбалюк познайомився з близькими півфіналісток. Однак, якщо деякі учасниці в родинній атмосфері змогли показати себе з кращого боку та відкритися по-новому, то для декого цей тиждень став провальним.

Новини.LIVE розповідають, хто покинув шоу "Холостяк".

Хто покинув проєкт "Холостяк" у 9 випуску

Цього тижня градус напруги в проєкті "Холостяк" підвищився як ніколи раніше. За кілька кроків до фіналу Тарас Цимбалюк познайомився з рідними учасниць. Таке зближення показало всіх дівчат з нового боку й для декого це стало фатальним.

У півфінал 14 сезону проєкту "Холостяк" пройшли чотири учасниці:

Ірина Пономаренко;

Анастасія Половинкіна;

Дар'я Романець;

Надін Головчук.

Тарас Цимбалюк познайомився з сім'ями кожної з них. Після цього зробити остаточний вибір та попрощатися з кимось було нелегко, однак шоу диктує свої правила. Зрештою, троянду від холостяка у 9 випуску не отримала Дар'я Романець.

Тарас Цимбалюк і Дар'я Романець. Фото: кадр з відео

Здавалося, що між Тарасом та Дар'єю за час проєкту вже встиг зав'язатися особливий зв'язок. Ймовірно, про закоханість ще не йшлося, однак іскру між парою складно було не помітити. Дехто навіть був переконаний, що саме ця дівчина стане обраницею Цимбалюка та переможе у 14 сезоні проєкту "Холостяк". Однак стосунки все ж не склалися. Схоже, знайомство з рідними Дар'ї показало її в новому світлі та холостякові воно виявилося не до душі.

