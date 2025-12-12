Кто покинул "Холостяк" в 9 выпуске — Цимбалюк удивил выбором

Украинский актер Тарас Цимбалюк. Фото: кадр из видео

В 9 выпуске шоу "Холостяк", который вышел в пятницу, 12 декабря, Тарас Цимбалюк познакомился с близкими полуфиналисток. Однако, если некоторые участницы в семейной атмосфере смогли показать себя с лучшей стороны и открыться по-новому, то для некоторых эта неделя стала провальной.

Новини.LIVE рассказывают, кто покинул шоу "Холостяк".

Кто покинул проект "Холостяк" в 9 выпуске

На этой неделе градус напряжения в проекте "Холостяк" повысился как никогда раньше. За несколько шагов до финала Тарас Цимбалюк познакомился с родными участниц. Такое сближение показало всех девушек с новой стороны и для некоторых это стало фатальным.

В полуфинал 14 сезона проекта "Холостяк" прошли четыре участницы:

Ирина Пономаренко;

Анастасия Половинкина;

Дарья Романец;

Надин Головчук.

Тарас Цимбалюк познакомился с семьями каждой из них. После этого сделать окончательный выбор и попрощаться с кем-то было нелегко, однако шоу диктует свои правила. В конце концов, розу от холостяка в 9 выпуске не получила Дарья Романец.

Тарас Цимбалюк и Дарья Романец. Фото: кадр из видео

Казалось, что между Тарасом и Дарьей за время проекта уже успела завязаться особая связь. Вероятно, о влюбленности речь еще не шла, однако искру между парой сложно было не заметить. Некоторые даже были убеждены, что именно эта девушка станет избранницей Цимбалюка и победит в 14 сезоне проекта "Холостяк". Однако отношения все же не сложились. Похоже, знакомство с родными Дарьи показало ее в новом свете и холостяку оно оказалось не по душе.

