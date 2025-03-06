НМТ з української мови-2025 — за яким правописом будуть завдання

Екзамен з української мови. Фото: Слово і діло

З 2025 року українці використовують нову версію правопису, а не попередню. Тому учасникам НМТ 2025 року необхідно бути до цього підготовленими.

Про це повідомив заступник директора УЦОЯО Валерій Бойко під час вебінару.

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За яким правописом будуть завдання в НМТ

Бойко повідомив, що в тестах предметів, з якими учасники працюватимуть під час НМТ 2025 року, буде застосовано норми чинного українського правопису, які вже використали фахівці Українського центру оцінювання якості освіти.

"Можливо, навіть у тих текстах з української мови та української літератури ви будете вживати вже ті слова і словосполучення, які досі ріжуть нам вухо, коли ми їх чуємо. Можливо, побачите "священник" з двома літерами "н", прочитаєте "етер", "авдиторія", "Гемінгвей", — уточнив він.

За словами заступника директора УЦОЯО, завдання, що стосуються перевірки розділів програми ЗНО з української мови, таких як "Фонетика", "Будова слова. Словотвір", "Лексика", базуються виключно на нормах правопису, що залишилися незмінними.

"Тому в тестах ви будете бачити текстові норми, які вже відповідають новому правопису завдання, які скеровані на перевірку незмінених новим правописом норм української мови", — резюмував він.

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