УМТ по украинскому языку-2025 - по какому правописанию будут задания

Экзамен по украинскому языку. Фото: Слово и дело

С 2025 года украинцы используют новую версию правописания, а не предыдущую. Поэтому участникам УМТ 2025 года необходимо быть к этому подготовленными.

Об этом сообщил заместитель директора УЦОКО Валерий Бойко во время вебинара.

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Бойко сообщил, что в тестах предметов, с которыми участники будут работать во время УМТ 2025 года, будут применены нормы действующего украинского правописания, которые уже использовали специалисты Украинского центра оценивания качества образования.

"Возможно, даже в тех текстах по украинскому языку и украинской литературе вы будете употреблять уже те слова и словосочетания, которые до сих пор режут нам ухо, когда мы их слышим. Возможно, увидите "священник" с двумя буквами "н", прочитаете "етер", "авдитория", "Гемінгвей", — уточнил он.

По словам заместителя директора УЦОКО, задания, касающиеся проверки разделов программы ВНО по украинскому языку, таких как "Фонетика", "Строение слова. Словообразование", "Лексика", базируются исключительно на нормах правописания, которые остались неизменными.

"Поэтому в тестах вы будете видеть текстовые нормы, которые уже соответствуют новому правописанию задания, которые направлены на проверку неизмененных новым правописанием норм украинского языка", — резюмировал он.

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