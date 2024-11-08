Білий ромб на синьому фоні — що означає новий знак на дорогах

Новий дорожній знак — що означає ромб на синьому фоні
Новий дорожній знак у вигляді білого ромба на синьому фоні може збити з пантелику водіїв. Його встановлюють переважно за кордоном для розвантаження руху.
Про це повідомляє PMG.ua.
Що означає знак у вигляді ромба
Ромб на синьому фоні позначає смугу руху, призначену для спільного використання транспортних засобів. Це означає, що на ній дозволено рух таксі, громадського транспорту та автомобілів, у яких знаходиться щонайменше двоє людей, враховуючи водія.
Також дозволена їзда електромобілів та транспорту з наклейкою Crit’Air, що означає дуже низький рівень викидів.
Проїзд цією смугою заборонений, якщо в транспортному засобі знаходиться лише водій, а також для комерційного транспорту.
Для чого використовують знак
Основна мета знаку — зменшити навантаження на дороги та стимулювати людей користуватися громадським транспортом або електромобілями, що, у свою чергу, має знизити забруднення довкілля.
Зазначається, що здебільшого такі знаки вмикаються диспетчерами на динамічних електронних табло, коли потрібно розвантажити рух на певній ділянці дороги.
Наразі знаки у вигляді ромбів встановлюються переважно в країнах Європи. За невиконання їхніх вимог передбачено штраф у розмірі 135 євро.
Нагадаємо, в Одесі встановили берлінські подушки задля покращення безпеки дорожнього руху.
Раніше ми писали про те, що означає дорожній знак, де перекреслена літера "Е" в червоному колі. Наразі в Україні такий дорожній знак не зустрічається.
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