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Новий дорожній знак — що означає ромб на синьому фоні

8 листопада 2024 07:03
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Білий ромб на синьому фоні — що означає новий знак на дорогах
Дорожня смуга зі знаком, де зображений білий ромб на синьому фоні. Фото: eprogres.fr
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Новий дорожній знак у вигляді білого ромба на синьому фоні може збити з пантелику водіїв. Його встановлюють переважно за кордоном для розвантаження руху.

Про це повідомляє PMG.ua.

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Що означає знак у вигляді ромба

Ромб на синьому фоні позначає смугу руху, призначену для спільного використання транспортних засобів. Це означає, що на ній дозволено рух таксі, громадського транспорту та автомобілів, у яких знаходиться щонайменше двоє людей, враховуючи водія.

дорожній знак ромб
Дорожній знак у вигляді ромба. Фото: Freepick

Також дозволена їзда електромобілів та транспорту з наклейкою Crit’Air, що означає дуже низький рівень викидів.

Проїзд цією смугою заборонений, якщо в транспортному засобі знаходиться лише водій, а також для комерційного транспорту.

Для чого використовують знак

Основна мета знаку — зменшити навантаження на дороги та стимулювати людей користуватися громадським транспортом або електромобілями, що, у свою чергу, має знизити забруднення довкілля.

Зазначається, що здебільшого такі знаки вмикаються диспетчерами на динамічних електронних табло, коли потрібно розвантажити рух на певній ділянці дороги. 

Наразі знаки у вигляді ромбів встановлюються переважно в країнах Європи. За невиконання їхніх вимог передбачено штраф у розмірі 135 євро.

Нагадаємо, в Одесі встановили берлінські подушки задля покращення безпеки дорожнього руху.

Раніше ми писали про те, що означає дорожній знак, де перекреслена літера "Е" в червоному колі. Наразі в Україні такий дорожній знак не зустрічається.

ПДР Європа правила дорожнього руху автомобіль заборона дорожні знаки

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