Белый ромб на синем фоне — что означает новый знак на дорогах.

Новый дорожный знак — что означает ромб на синем фоне
Новый дорожный знак в виде белого ромба на синем фоне может сбить водителей с толку. Его устанавливают преимущественно за границей для разгрузки движения.
Об этом сообщает PMG.ua.
Что означает знак в виде ромба
Ромб на синем фоне обозначает полосу движения, предназначенную для совместного использования транспортных средств. Это означает, что на ней разрешено движение такси, общественного транспорта и автомобилей, в которых находится не менее двух человек, включая водителя.
Также разрешена езда электромобилей и транспорта с наклейкой Crit'Air, что означает очень низкий уровень выбросов.
Проезд по этой полосе запрещен, если в транспортном средстве находится только водитель, а также для коммерческого транспорта.
Для чего используют знак
Основная цель знака — уменьшить нагрузку на дороги и стимулировать людей пользоваться общественным транспортом или электромобилями, что, в свою очередь, должно снизить загрязнение окружающей среды.
Отмечается, что в основном такие знаки включаются диспетчерами на динамических электронных табло, когда нужно разгрузить движение на определенном участке дороги.
Сейчас знаки в виде ромбов устанавливаются преимущественно в странах Европы. За невыполнение их требований предусмотрен штраф в размере 135 евро.
Напомним, в Одессе установили берлинские подушки для улучшения безопасности дорожного движения.
Ранее мы писали о том, что означает дорожный знак, где перечеркнута буква "Е" в красном круге. Пока в Украине такой дорожный знак не встречается.
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