Белый ромб на синем фоне — что означает новый знак на дорогах.

Дорожная полоса со знаком, где изображен белый ромб на синем фоне. Фото: eprogres.fr

Новый дорожный знак в виде белого ромба на синем фоне может сбить водителей с толку. Его устанавливают преимущественно за границей для разгрузки движения.

Об этом сообщает PMG.ua.

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Что означает знак в виде ромба

Ромб на синем фоне обозначает полосу движения, предназначенную для совместного использования транспортных средств. Это означает, что на ней разрешено движение такси, общественного транспорта и автомобилей, в которых находится не менее двух человек, включая водителя.

Дорожный знак в виде ромба. Фото: Freepick

Также разрешена езда электромобилей и транспорта с наклейкой Crit'Air, что означает очень низкий уровень выбросов.

Проезд по этой полосе запрещен, если в транспортном средстве находится только водитель, а также для коммерческого транспорта.

Для чего используют знак

Основная цель знака — уменьшить нагрузку на дороги и стимулировать людей пользоваться общественным транспортом или электромобилями, что, в свою очередь, должно снизить загрязнение окружающей среды.

Отмечается, что в основном такие знаки включаются диспетчерами на динамических электронных табло, когда нужно разгрузить движение на определенном участке дороги.

Сейчас знаки в виде ромбов устанавливаются преимущественно в странах Европы. За невыполнение их требований предусмотрен штраф в размере 135 евро.

Напомним, в Одессе установили берлинские подушки для улучшения безопасности дорожного движения.

Ранее мы писали о том, что означает дорожный знак, где перечеркнута буква "Е" в красном круге. Пока в Украине такой дорожный знак не встречается.