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Огнєвіч різко відповіла хейтерам стосовно відпочинку в Таїланді

8 січня 2024 17:07
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Злата Огнєвіч гнівно звернулася до хейтерів з Таїланду — не стримала емоцій
Співачка Злата Огнєвіч на фотосесії. Фото: Instagram Злати Огнєвіч
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Українська співачка і головна героїня другого сезону романтичного шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч полетіла на відпочинок до Таїланду. Популярна артистка поділилася своїми враженнями від перебування в цій країні та різко відповіла людям, які критикують її за відпочинок під час війни.

Відповідними кадрами Злата Огнєвіч поділилася у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Злата Огнєвіч у Таїланді

Нещодавно українська артистка поїхала у відпустку на відпочинок до Таїланду. Звідти вона активно показує різні кадри і ділиться своїми враженнями від перебування в цій країні. Наприклад, днями Злата Огнєвіч показала себе в одному із закладів Таїланду і розповіла про те, чи сподобалося їй.

"Я плачу… Дуже гострий Том ям. У азіатів є розуміння спайсі/ноу спайсі. Десь посередині не існує. Тому, якщо не вживаєте гостру їжу, краще завжди казати: "No spicy". Але я обожнюю гостру їжу", — розповіла у Stories Злата Огнєвіч.

Stories Злати Огнєвіч
Співачка Злата Огнєвіч у Таїланді. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Після цього артистка поділилася новим Stories, у якому показала скриншоти повідомлень від своїх підписників. На знімках можна побачити, що деякі люди звинуватили її у тому, що вона за кордоном під час війни в Україні, а інші, навпаки, порадили їй відпочити. 

Stories Злати Огнєвіч
Повідомлення підписників Злати Огнєвіч. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Після цих повідомлень Злата Огнєвіч не змогла промовчати і почала відповідати людям, які критикують її за закордонний відпочинок під час повномасштабної війни в Україні.

"Я також живу в Україні та знаю з власного досвіду, що таке ракетні обстріли. Знаю, що таке чути сирени навіть, коли їх немає (нас таких вже багато…). Знаю, що таке птср, безсоння, відсутність апетиту і сусід-психопат з безмежною владою і фінансовими ресурсами. Але я вважаю, що маю право на відпустку, і мої друзі також. Саме завдяки їм це стало можливим. Тож, плани на два тижні — набратися сил, натхнення і сонця", — зазначила Злата Огнєвіч.

Stories Злати Огнєвіч
Відповідь Злати Огнєвіч хейтерам. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Злата Огнєвіч про конфлікт із сусідом

Не так давно українська артистка розповіла історію, яка стосується її дивного сусіда. Злата зізналася, у чому її звинувачує цей чоловік, і розповіла, що він засудив її збір, який вона нещодавно відкривала.

"Ніколи не думала, що матиму такого неврівноваженого сусіда. Я, виявляється, занадто голосно ходжу по квартирі після 22:00… А сьогодні взагалі показав мені свою медаль за благодійність і сказав, що мій збір на Протасів Яр нічого не вартий! Тобто, він знецінив усі ваші внески, усю нашу активність", — висловилася Злата Огнєвіч. 

Stories Злати Огнєвіч
Злата Огнєвіч про свого сусіда. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Злата Огнєвіч показала себе до і після перевтілення. 

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Злата Огнєвіч показала відверті кадри на столі. 

Також ми повідомляли про те, що головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч показала себе у відвертій фотосесії.

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