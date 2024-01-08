Злата Огнєвіч гнівно звернулася до хейтерів з Таїланду — не стримала емоцій

Співачка Злата Огнєвіч на фотосесії. Фото: Instagram Злати Огнєвіч

Українська співачка і головна героїня другого сезону романтичного шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч полетіла на відпочинок до Таїланду. Популярна артистка поділилася своїми враженнями від перебування в цій країні та різко відповіла людям, які критикують її за відпочинок під час війни.

Відповідними кадрами Злата Огнєвіч поділилася у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Злата Огнєвіч у Таїланді

Нещодавно українська артистка поїхала у відпустку на відпочинок до Таїланду. Звідти вона активно показує різні кадри і ділиться своїми враженнями від перебування в цій країні. Наприклад, днями Злата Огнєвіч показала себе в одному із закладів Таїланду і розповіла про те, чи сподобалося їй.

"Я плачу… Дуже гострий Том ям. У азіатів є розуміння спайсі/ноу спайсі. Десь посередині не існує. Тому, якщо не вживаєте гостру їжу, краще завжди казати: "No spicy". Але я обожнюю гостру їжу", — розповіла у Stories Злата Огнєвіч.

Співачка Злата Огнєвіч у Таїланді. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Після цього артистка поділилася новим Stories, у якому показала скриншоти повідомлень від своїх підписників. На знімках можна побачити, що деякі люди звинуватили її у тому, що вона за кордоном під час війни в Україні, а інші, навпаки, порадили їй відпочити.

Повідомлення підписників Злати Огнєвіч. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Після цих повідомлень Злата Огнєвіч не змогла промовчати і почала відповідати людям, які критикують її за закордонний відпочинок під час повномасштабної війни в Україні.

"Я також живу в Україні та знаю з власного досвіду, що таке ракетні обстріли. Знаю, що таке чути сирени навіть, коли їх немає (нас таких вже багато…). Знаю, що таке птср, безсоння, відсутність апетиту і сусід-психопат з безмежною владою і фінансовими ресурсами. Але я вважаю, що маю право на відпустку, і мої друзі також. Саме завдяки їм це стало можливим. Тож, плани на два тижні — набратися сил, натхнення і сонця", — зазначила Злата Огнєвіч.

Відповідь Злати Огнєвіч хейтерам. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Злата Огнєвіч про конфлікт із сусідом

Не так давно українська артистка розповіла історію, яка стосується її дивного сусіда. Злата зізналася, у чому її звинувачує цей чоловік, і розповіла, що він засудив її збір, який вона нещодавно відкривала.

"Ніколи не думала, що матиму такого неврівноваженого сусіда. Я, виявляється, занадто голосно ходжу по квартирі після 22:00… А сьогодні взагалі показав мені свою медаль за благодійність і сказав, що мій збір на Протасів Яр нічого не вартий! Тобто, він знецінив усі ваші внески, усю нашу активність", — висловилася Злата Огнєвіч.

Злата Огнєвіч про свого сусіда. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

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