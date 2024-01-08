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Огневич резко ответила хейтерам по поводу отдыха в Таиланде

8 января 2024 17:07
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Злата Огневич гневно обратилась к хейтерам из Таиланда — не сдержала эмоций
Певица Злата Огневич на фотосессии. Фото: Instagram Златы Огневич
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинская певица и главная героиня второго сезона романтического шоу "Холостячка" Злата Огневич улетела на отдых в Таиланд. Популярная артистка поделилась своими впечатлениями от нахождения в этой стране и резко ответила людям, критикующим ее за отдых во время войны.

Соответствующими кадрами Злата Огневич поделилась в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Злата Огневич в Таиланде

Недавно украинская артистка уехала в отпуск на отдых в Таиланд. Оттуда она активно показывает разные кадры и делится своими впечатлениями от пребывания в этой стране. Например, на днях Злата Огневич показала себя в одном из заведений Таиланда и рассказала о том, понравилось ли ей.

"Я плачу… Очень острый Том ям. У азиатов есть понимание спайси/ноу спайси. Где-то посередине не существует. Поэтому, если не употребляете острую пищу, лучше всегда говорить: "No spicy". Но я обожаю острую пищу", — рассказала в Stories Злата Огневич.

Stories Златы Огневич
Певица Злата Огневич в Таиланде. Фото: скриншот со Stories в Instagram

После этого артистка поделилась новым Stories, в котором показала скриншоты сообщений своих подписчиков. На снимках можно увидеть, что некоторые люди обвинили ее в том, что она за границей во время войны в Украине, а другие, наоборот, посоветовали отдохнуть.

Stories Златы Огневич
Сообщения подписчиков Златы Огневич. Фото: скриншот со Stories в Instagram

После этих сообщений Злата Огневич не смогла промолчать и начала отвечать людям, критикующим ее за заграничный отдых во время полномасштабной войны в Украине.

"Я также живу в Украине и знаю по собственному опыту, что такое ракетные обстрелы. Знаю, что такое слышать сирены даже, когда их нет (нас таких уже много…). Знаю, что такое птср, бессонница, отсутствие аппетита и сосед-психопат с безграничной властью и финансовыми ресурсами. Но я считаю, что имею право на отпуск, и мои друзья тоже. Именно благодаря им это стало возможным. Так что планы на две недели — набраться сил, вдохновения и солнца", — отметила Злата Огневич.

Stories Златы Огневич
Ответ Златы Огневич хейтерам. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Злата Огневич о конфликте с соседом

Недавно украинская артистка рассказала историю, касающуюся ее странного соседа. Злата призналась, в чем ее обвиняет этот мужчина, и рассказала, что он осудил ее сбор, который она недавно открывала.

"Никогда не думала, что буду иметь такого неуравновешенного соседа. Я, оказывается, слишком громко хожу по квартире после 22:00… А сегодня вообще показал мне свою медаль за благотворительность и сказал, что мой сбор на Протасов Яр ничего не стоит! То есть, он обесценил все ваши взносы, всю нашу активность", — высказалась Злата Огневич.

Stories Златы Огневич
Злата Огневич о своем соседе. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Злата Огневич показала себя до и после перевоплощения.

Раньше мы рассказывали о том, что популярная артистка Злата Огневич показала откровенные кадры на столе.

Также мы сообщали о том, что главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич показала себя в откровенной фотосессии.

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