Огнєвіч показала себе на колінах загадкового незнайомця — фанати заінтриговані

Співачка Злата Огнєвіч на Новий рік. Фото: Instagram Злати Огнєвіч

Відома українська співачка і головна героїня другого сезону проєкту "Холостячка" Злата Огнєвіч заінтригувала публіку новими кадрами. Популярна артистка показала фрагмент з кліпу на нову композицію, у якому вона лежить на колінах загадкового чоловіка.

Відповідним відео Злата Огнєвіч поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Злата Огнєвіч із загадковим чоловіком

На сторінці української співачки з’явилося дуже цікаве відео, яким вона заінтригувала публіку. На кадрах Злата показала себе на колінах невідомого чоловіка з кліпу на свою нову пісню і розповіла, коли відбудеться прем’єра альбому.

Артистка зазначила, у цьому альбомі вона ділиться п’ятьма історіями з власного життя, а ця історія є першою. До того ж, дивлячись на те, що на задньому фоні, можна побачити, що перебуває Злата з цим чоловіком у якомусь звичайному під’їзді.

"Альбом "Віддаю" | 12.01. П’ять історій з мого життя. Перша з них...", — вказала в описі під своїм відео Злата Огнєвіч.

Фрагмент з кліпу на нову пісню Злати Огнєвіч. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на новий кліп Злати Огнєвіч

Продивившись нові кадри, які з’явилися на сторінці української виконавиці, її підписники не залишилися осторонь. Тому під фрагментом з кліпу почали з’являтися різні коментарі людей, де вони висловили свою думку стосовно нього.

Хто ви?)) Танчинець і ти, все ясно) Я розгадала вже давно

Невже знайшла...

Жах, спiвають, хтозна що, хороших пісень не має. Таку пісню можна не співати, хто її слухатиме. Репертуару нуль, лише кривляння. Голос є, але співати немає чого

Божеее, ця пісня, вона неймовірна, мабуть найдужче плакала від неї на концерті в Києві

Коментарі зі сторінки Злати Огнєвіч. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Злати Огнєвіч. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Злати Огнєвіч. Фото: скриншот з Instagram

Анонс виступу Злати Огнєвіч з новим альбомом

Нещодавно на сторінці співачки з’явився допис, у якому вона анонсує свій концерт на підтримку України. Злата зазначила, що вона виступить у Львові з новим альбомом "Віддаю".

"Я чекаю на нашу зустріч. Хай вона стане моментом єдності й сили! Бенд, струнний квартет, улюблені пісні та презентація нового альбому "Віддаю"", — написала в описі під своєю новою публікацією Злата Огнєвіч.

Анонс виступу Злати Огнєвіч у Львові. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Злата Огнєвіч звернулася до хейтерів.

Раніше ми розповідали про те, що співачці Златі Огнєвіч довелося скасувати свій концерт через шахраїв.

Також ми повідомляли про те, що відома артистка Злата Огнєвіч показала себе до і після перевтілення.