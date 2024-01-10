Огневич показала себя на коленях загадочного незнакомца — фанаты заинтригованы

Певица Злата Огневич на Новый год. Фото: Instagram Златы Огневич

Известная украинская певица и главная героиня второго сезона проекта "Холостячка" Злата Огневич заинтриговала публику новыми кадрами. Популярная артистка показала фрагмент из клипа на новую композицию, в котором она лежит на коленях загадочного мужчины.

Соответствующим видео Злата Огневич поделилась на своей странице в Instagram.

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Злата Огневич с загадочным мужчиной

На странице украинской певицы появилось интересное видео, которым она заинтриговала публику. На кадрах Злата показала себя на коленях неизвестного мужчины из клипа на свою новую песню и рассказала, когда состоится премьера альбома.

Артистка отметила, что в этом альбоме она делится пятью историями из собственной жизни, а эта история является первой. К тому же, глядя на то, что на заднем фоне, можно увидеть, что находится Злата с этим мужчиной в каком-то обычном подъезде.

"Альбом "Віддаю" | 12.01. Пять историй из моей жизни. Первая из них...", — указала в описании под своим видео Злата Огневич.

Фрагмент из клипа на новую песню Златы Огневич. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на новый клип Златы Огневич

Просмотрев новые кадры, которые появились на странице украинской исполнительницы, ее подписчики не остались в стороне. Поэтому под фрагментом из клипа начали появляться разные комментарии людей, где они высказали свое мнение по поводу него.

Кто вы?)) Танчинец и ты, все ясно) Я разгадала уже давно

Неужели нашла...

Ужас, поют, неизвестно что, хороших песен не имеет. Такую песню можно не петь, кто будет ее слушать. Репертуара ноль, только кривляния. Голос есть, но петь нечего

Божеее, эта песня, она невероятная, пожалуй, сильнее всего плакала от нее на концерте в Киеве

Комментарии со страницы Златы Огневич. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Златы Огневич. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Златы Огневич. Фото: скриншот из Instagram

Анонс выступления Златы Огневич с новым альбомом

Недавно на странице певицы появился пост, в котором она анонсирует свой концерт в поддержку Украины. Злата отметила, что она выступит во Львове с новым альбомом "Віддаю".

"Я жду нашей встречи. Пусть она станет моментом единства и силы! Бенд, струнный квартет, любимые песни и презентация нового альбома "Віддаю"", — написала в описании под своей новой публикацией Злата Огневич.

Анонс выступления Златы Огневич во Львове. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Злата Огневич обратилась к хейтерам.

Ранее мы рассказывали о том, что певице Злате Огневич пришлось отменить свой концерт из-за мошенников.

Также мы сообщали о том, что известная артистка Злата Огневич показала себя до и после перевоплощения.