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Огневич заинтриговала теплыми кадрами с загадочным мужчиной

10 января 2024 17:03
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Огневич показала себя на коленях загадочного незнакомца — фанаты заинтригованы
Певица Злата Огневич на Новый год. Фото: Instagram Златы Огневич
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известная украинская певица и главная героиня второго сезона проекта "Холостячка" Злата Огневич заинтриговала публику новыми кадрами. Популярная артистка показала фрагмент из клипа на новую композицию, в котором она лежит на коленях загадочного мужчины.

Соответствующим видео Злата Огневич поделилась на своей странице в Instagram.

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Злата Огневич с загадочным мужчиной

На странице украинской певицы появилось интересное видео, которым она заинтриговала публику. На кадрах Злата показала себя на коленях неизвестного мужчины из клипа на свою новую песню и рассказала, когда состоится премьера альбома.

Артистка отметила, что в этом альбоме она делится пятью историями из собственной жизни, а эта история является первой. К тому же, глядя на то, что на заднем фоне, можно увидеть, что находится Злата с этим мужчиной в каком-то обычном подъезде.

"Альбом "Віддаю" | 12.01. Пять историй из моей жизни. Первая из них...", — указала в описании под своим видео Злата Огневич.

Публикация со страницы Златы Огневич
Фрагмент из клипа на новую песню Златы Огневич. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на новый клип Златы Огневич

Просмотрев новые кадры, которые появились на странице украинской исполнительницы, ее подписчики не остались в стороне. Поэтому под фрагментом из клипа начали появляться разные комментарии людей, где они высказали свое мнение по поводу него.

  • Кто вы?)) Танчинец и ты, все ясно) Я разгадала уже давно
  • Неужели нашла...
  • Ужас, поют, неизвестно что, хороших песен не имеет. Такую песню можно не петь, кто будет ее слушать. Репертуара ноль, только кривляния. Голос есть, но петь нечего
  • Божеее, эта песня, она невероятная, пожалуй, сильнее всего плакала от нее на концерте в Киеве
Комментарии со страницы Златы Огневич
Комментарии со страницы Златы Огневич. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Златы Огневич
Комментарий со страницы Златы Огневич. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Златы Огневич
Комментарий со страницы Златы Огневич. Фото: скриншот из Instagram

Анонс выступления Златы Огневич с новым альбомом

Недавно на странице певицы появился пост, в котором она анонсирует свой концерт в поддержку Украины. Злата отметила, что она выступит во Львове с новым альбомом "Віддаю".

"Я жду нашей встречи. Пусть она станет моментом единства и силы! Бенд, струнный квартет, любимые песни и презентация нового альбома "Віддаю"", — написала в описании под своей новой публикацией Злата Огневич.

Публикация со страницы Златы Огневич
Анонс выступления Златы Огневич во Львове. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Злата Огневич обратилась к хейтерам.

Ранее мы рассказывали о том, что певице Злате Огневич пришлось отменить свой концерт из-за мошенников.

Также мы сообщали о том, что известная артистка Злата Огневич показала себя до и после перевоплощения.

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