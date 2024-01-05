Ведуча Онуфрійчук зізналася, як війна вплинула на її стосунки з чоловіком

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук зізналася, як на її стосунках з чоловіком Алмазом позначилася повномасштабна війна. Зокрема, жінка розповіла, якими раніше були стосунки з коханим і що зараз змінилося між ними.

У цьому Іванна Онуфрійчук зізналася в інтерв’ю "24 Каналу".

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Як війна вплинула на стосунки Іванни Онуфрійчук із чоловіком

З початку вторгнення українська ведуча Іванна Онуфрійчук має власний благодійний фонд. Тому вона поєднує свою професійну діяльність і роль дружини. Щодо її стосунків із чоловіком, то Іванна зізнається, що тут буває по-різному.

"Якщо ми з командою готуємося до якогось заходу або запуску програми, то я з головою там. У такі періоди ми з коханим бачимося переважно ввечері. Та навіть тоді у нас є свої традиції — спільна вечеря або ж прогулянка на свіжому повітрі. Якщо ж на роботі у мене все стабільно і є більше вільного часу, я стараюся радувати його частіше", — каже українська ведуча.

Ведуча Іванна Онуфрійчук зі своїм чоловіком у Швейцарії. Фото: Instagram Іванни Онуфрійчук

За словами Іванни, її стосунки з чоловіком-мільйонером значно покращилися під час повномасштабної війни. Вона зізналася, на які думки її наштовхнула війна, і згадала, яким для неї був початок повномасштабного вторгнення.

"Наші стосунки стали більш сімейними, теплішими і міцнішими. Ми обидва відчуваємо себе чоловіком і дружиною, справжньою сім'єю, що дуже важливо. Війна показала мені, якого чуйного і сильного чоловіка я обрала для себе. На початку вторгнення, коли я була у повному розпачі та сльозах, не могла ні їсти, ні спати, коханий турбувався не лише про мене, а й про моїх рідних та близьких", — також додає Іванна Онуфрійчук.

Телеведуча Іванна Онуфрійчук зі своїм коханим Алмазом. Фото: Instagram Іванни Онуфрійчук

Що відомо про шлюб Іванни Онуфрійчук

Українська ведуча познайомилася з мільйонером Алмазом з Казахстану ще у 2018 році на відпочинку в Іспанії. Тоді вони активно спілкувалися по телефону та іноді зустрічалися в Україні. Одного разу вони вперше разом відпочили на Мальдівах, а ось в одному з онлайн-побачень Алмаз зробив Іванні пропозицію.

Своє перше весілля Іванна і Алмаз зіграли на Мальдівах, куди запросили не тільки близьких і рідних людей, а й українських зірок, які розважали гостей на заході. Ведуча хотіла влаштувати ще одне весілля, але вже у Туреччині, однак через карантин їй це не вдалося зробити.

Весілля Іванни Онуфрійчук і Алмаза. Фото: Instagram Іванни Онуфрійчук

Нагадаємо, ми писали про те, що українська телеведуча Іванна Онуфрійчук готується вперше стати мамою.

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