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Онуфрийчук призналась, как война повлияла на ее отношения с возлюбленным

5 января 2024 12:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Ведущая Онуфрийчук призналась, как война повлияла на ее отношения с мужем
Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук призналась, как на ее отношения с мужем Алмазом повлияла полномасштабная война. В частности, женщина рассказала, какими раньше были отношения с любимым и что сейчас изменилось между ними.

В этом Иванна Онуфрийчук призналась в интервью "24 Каналу".

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Как война повлияла на отношения Иванны Онуфрийчук с мужем

С начала вторжения у украинской ведущей Иванны Онуфрийчук есть собственный благотворительный фонд. Поэтому она совмещает свою профессиональную деятельность и роль супруги. Что касается ее отношений с мужем, то Иванна признается, что здесь бывает по-разному.

"Если мы с командой готовимся к какому-то мероприятию или запуску программы, то я с головой там. В такие периоды мы с любимым видимся преимущественно вечером. Но даже тогда у нас есть свои традиции — общий ужин или прогулка на свежем воздухе. Если же на работе у меня все стабильно и есть больше свободного времени, я стараюсь радовать его чаще", — говорит украинская ведущая.

Иванна Онуфрийчук
Ведущая Иванна Онуфрийчук со своим мужем в Швейцарии. Фото: Instagram Иванны Онуфрийчук

По словам Иванны, ее отношения с мужем-миллионером значительно улучшились во время полномасштабной войны. Она призналась, на какие мысли ее натолкнула война, и вспомнила, каким для нее было начало полномасштабного вторжения.

"Наши отношения стали более семейными, более теплыми и крепкими. Мы оба чувствуем себя мужем и женой, настоящей семьей, что очень важно. Война показала мне, какого чуткого и сильного мужчину я выбрала для себя. В начале вторжения, когда я была в полном отчаянии и слезах, не могла ни есть, ни спать, любимый беспокоился не только обо мне, но и о моих родных и близких", — также добавляет Иванна Онуфрийчук.

Иванна Онуфрийчук со своим любимым Алмазом
Телеведущая Иванна Онуфрийчук со своим любимым Алмазом. Фото: Instagram Иванны Онуфрийчук

Что известно о браке Иванны Онуфрийчук

Украинская ведущая познакомилась с миллионером Алмазом из Казахстана еще в 2018 году на отдыхе в Испании. Тогда они активно общались по телефону и иногда встречались в Украине. Однажды они впервые вместе отдохнули на Мальдивах, а вот в одном из онлайн-свиданий Алмаз сделал Иванне предложение.

Свою первую свадьбу Иванна и Алмаз сыграли на Мальдивах, куда пригласили не только близких и родных людей, но и украинских звезд, развлекающих гостей на мероприятии. Ведущая хотела устроить еще одну свадьбу, но уже в Турции, однако, из-за карантина ей это не удалось сделать.

Свадьба Иванны Онуфрийчук и Алмаза
Свадьба Иванны Онуфрийчук и Алмаза. Фото: Instagram Иванны Онуфрийчук

Напомним, мы писали о том, что украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук готовится впервые стать матерью.

Раньше мы рассказывали о том, что ведущая Иванна Онуфрийчук похвасталась роскошным подарком от мужа-миллионера.

Также мы сообщали о том, что телеведущая Иванна Онуфрийчук показала себя до и после фотошопа.

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