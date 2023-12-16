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Оптична головоломка з різдвяним настроєм — знайдіть дві однакові сніжинки

16 грудня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Різдвяна оптична головоломка: знайдіть дві однакові сніжинки
Тут є однакові сніжинки. Малюнок: Betway
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На вулиці сніг та хурделиця. А ми пропонуємо напружити зір та побачити двох сніжинок-близнюків лише за 30 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Чи зможете ви знайти однакові сніжинки в цій запаморочливій головоломці?

Важко зрозуміти, з чого почати шукати, адже кожна сніжинка намальована досить вигадливо.

Якщо зможете помітити дві однакові сніжинки менш ніж за 30 секунд, ми аплодуватимемо вашій кмітливості та гострому зору.

Але, щоб знайти обидві сніжинки, вам знадобиться здатність звертати увагу навіть на найдрібніші деталі.

Багато людей зізнавалися, що кидали пошуки, позаяк здавалося, що головоломка грає з ними злий жарт. Інші не змогли дограти до кінця, бо були надто неуважними.

Чи є у вас достатньо знань, щоб розв'язати задачу за найкоротший час?

Підказка: потрібні сніжинки не лежать в одному ряду.

Нарешті знайшли їх? Якщо ні, то псувати собі різдвяний настрій не варто, ми покажемо рішення нижче.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували не менш веселі головоломки — тут і тут.

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