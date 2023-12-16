Рождественская оптическая головоломка: найдите две одинаковые снежинки

Здесь есть одинаковые снежинки. Рисунок: Betway

На улице снег и вьюга. А мы предлагаем напрячь зрение и увидеть двух снежинок-близнецов всего за 30 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Сможете ли вы найти одинаковые снежинки в этой головокружительной головоломке?

Трудно понять, с чего начать поиски, ведь каждая снежинка нарисована довольно затейливо.

Если вы заметите две одинаковые снежинки менее чем за 30 секунд, мы будем аплодировать вашей сообразительности и острому зрению.

Но, чтобы найти обе снежинки, вам понадобится способность обращать внимание даже на мельчайшие детали.

Многие признавались, что бросали поиски, так как казалось, что головоломка играет с ними злую шутку. Другие не смогли доиграть до конца, потому что были слишком невнимательны.

Есть ли у вас достаточно знаний, чтобы решить задачу за самое короткое время?

Совет: нужные снежинки не лежат в одном ряду.

Наконец-то нашли их? Если нет, портить себе рождественское настроение не стоит, мы покажем решение ниже.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали не менее веселые головоломки — здесь и здесь.