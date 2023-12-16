Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Life arrow Оптическая головоломка с рождественским настроением — найдите две одинаковые снежинки arrow

Оптическая головоломка с рождественским настроением — найдите две одинаковые снежинки

16 декабря 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Рождественская оптическая головоломка: найдите две одинаковые снежинки
Здесь есть одинаковые снежинки. Рисунок: Betway
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На улице снег и вьюга. А мы предлагаем напрячь зрение и увидеть двух снежинок-близнецов всего за 30 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

Читайте также:

Оптическая головоломка "Две снежинки"

Сможете ли вы найти одинаковые снежинки в этой головокружительной головоломке?

Трудно понять, с чего начать поиски, ведь каждая снежинка нарисована довольно затейливо.

Если вы заметите две одинаковые снежинки менее чем за 30 секунд, мы будем аплодировать вашей сообразительности и острому зрению.

Но, чтобы найти обе снежинки, вам понадобится способность обращать внимание даже на мельчайшие детали.

Многие признавались, что бросали поиски, так как казалось, что головоломка играет с ними злую шутку. Другие не смогли доиграть до конца, потому что были слишком невнимательны.

Есть ли у вас достаточно знаний, чтобы решить задачу за самое короткое время?

Совет: нужные снежинки не лежат в одном ряду.

Наконец-то нашли их? Если нет, портить себе рождественское настроение не стоит, мы покажем решение ниже.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали не менее веселые головоломки — здесь и здесь.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

Актуальное по теме