Рождественская оптическая головоломка: найдите две одинаковые снежинки

Оптическая головоломка с рождественским настроением — найдите две одинаковые снежинки
На улице снег и вьюга. А мы предлагаем напрячь зрение и увидеть двух снежинок-близнецов всего за 30 секунд.
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Две снежинки"
Сможете ли вы найти одинаковые снежинки в этой головокружительной головоломке?
Трудно понять, с чего начать поиски, ведь каждая снежинка нарисована довольно затейливо.
Если вы заметите две одинаковые снежинки менее чем за 30 секунд, мы будем аплодировать вашей сообразительности и острому зрению.
Но, чтобы найти обе снежинки, вам понадобится способность обращать внимание даже на мельчайшие детали.
Многие признавались, что бросали поиски, так как казалось, что головоломка играет с ними злую шутку. Другие не смогли доиграть до конца, потому что были слишком невнимательны.
Есть ли у вас достаточно знаний, чтобы решить задачу за самое короткое время?
Совет: нужные снежинки не лежат в одном ряду.
Наконец-то нашли их? Если нет, портить себе рождественское настроение не стоит, мы покажем решение ниже.
Правильный ответ
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