Оптична головоломка: знайдіть цуценя, яке ховається серед закусок за 10 секунд

Цуценя ховається серед їжі. Малюнок: Brightside

Ця головоломка спантеличила користувачів соціальних мереж, які ніяк не можуть знайти песика. Спробуйте довести свою кмітливість.

Ілюзію запропонувала The Sun.

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Поки ви думаєте, це завдання змусить мозок та очі працювати злагоджено, а також стимулюватиме когнітивні функції та збереже розум гострим та активним.

Зараз головоломки заполонили сайти та соціальні мережі. Адже регулярне тренування мозку за допомогою оптичних ілюзій має суттєві переваги, наприклад, покращує здатність зосереджуватися та помічати деталі.

Крім того, це сприяє розвитку більш обізнаного інтелекту. Пазли, картинки, головоломки та візуальні ілюзії — від них перехоплює подих.

Знайти цуценя важко. Занадто багато дрібних яскравих деталей. Але не здавайтеся. Спробуйте сканувати малюнок за сегментами.

Ви знайшли приховане цуценя? Підказка: воно ховається між контейнером для картоплі фрі, кексом та газованою водою.

Досі його не бачите? Не засмучуйтеся, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували веселі оптичні ілюзії з песиками — тут і тут.