Оптическая головоломка: найдите щенка, который прячется среди закусок за 10 секунд

Щенок прячется среди еды. Рисунок: Brightside

Эта головоломка озадачила пользователей социальных сетей, которые никак не могут найти собачку. Попытайтесь доказать свою смекалку.

Иллюзию предложила The Sun.

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Оптическая головоломка "Щенок"

Пока вы думаете, эта задача заставит мозг и глаза работать слаженно, стимулировать когнитивные функции и сохранит разум острым и активным.

Сейчас головоломки заполонили сайты и социальные сети. Ведь регулярная тренировка мозга с помощью оптических иллюзий имеет существенные преимущества, например улучшает способность сосредотачиваться и замечать детали.

Кроме того, это способствует развитию более осведомленного интеллекта. Пазлы, картинки, головоломки и визуальные иллюзии — от них перехватывает дыхание.

Найти щенка трудно. Слишком много мельчайших ярких деталей. Но не сдавайтесь. Попытайтесь сканировать рисунок по сегментам.

Вы нашли скрытого щенка? Подсказка: он прячется между контейнером для картофеля фри, кексом и газировкой.

До сих пор его не видите? Не огорчайтесь, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали веселые оптические иллюзии с песиками — здесь и здесь.