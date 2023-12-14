Оптическая головоломка — найдите щенка, который прячется среди закусок за 10 секунд
Эта головоломка озадачила пользователей социальных сетей, которые никак не могут найти собачку. Попытайтесь доказать свою смекалку.
Иллюзию предложила The Sun.
Оптическая головоломка "Щенок"
Пока вы думаете, эта задача заставит мозг и глаза работать слаженно, стимулировать когнитивные функции и сохранит разум острым и активным.
Сейчас головоломки заполонили сайты и социальные сети. Ведь регулярная тренировка мозга с помощью оптических иллюзий имеет существенные преимущества, например улучшает способность сосредотачиваться и замечать детали.
Кроме того, это способствует развитию более осведомленного интеллекта. Пазлы, картинки, головоломки и визуальные иллюзии — от них перехватывает дыхание.
Найти щенка трудно. Слишком много мельчайших ярких деталей. Но не сдавайтесь. Попытайтесь сканировать рисунок по сегментам.
Вы нашли скрытого щенка? Подсказка: он прячется между контейнером для картофеля фри, кексом и газировкой.
До сих пор его не видите? Не огорчайтесь, мы покажем решение.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали веселые оптические иллюзии с песиками — здесь и здесь.
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