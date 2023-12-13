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Оптична ілюзія — лише найкмітливіші помітять кота на монохромному килимі

13 грудня 2023 06:13
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: лише найкмітливіші помітять кота на монохромному килимі
Кіт точно ховається на килимі. Фото: U/The_Rose_And_Stag/Reddit
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Знайти котика дуже складно, позаяк колір його шерсті ідеально зливається з килимовим покриттям. Ця фотографія стала вірусною після того, як вона набрала понад 11 тис. вподобайок.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Кіт, на ім'я Джек спантеличив свого господаря після того, як спробував втекти з багатоквартирного будинку і зник з поля зору. Але навіть якщо він не зміг залишити приміщення, йому все одно було досить легко сховатися.

"Джек любить тікати з квартири, — розповіла його власниця Лорен в інтерв'ю Newsweek. — Йому це вдалося, коли я заносила продукти. Але він робив це вже кілька разів, тому мені знадобилася лише хвилина, щоб знайти його, хоча спочатку я не звернула на нього уваги, бо він так добре злився з килимом".

Тепер й ви спробуйте знайти Джека самостійно.

Його чорне, біле та коричневе хутро ідеально поєднується з монохромним килимовим покриттям будівлі.

Все ще не бачите котика? Підказка: озирніться на півдорозі коридору.

Все одно не можете знайти? Не сумуйте, ми покажемо, де він.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували цікаві оптичні ілюзії з котиками — тут і тут.

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