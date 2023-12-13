Оптична ілюзія — лише найкмітливіші помітять кота на монохромному килимі
Знайти котика дуже складно, позаяк колір його шерсті ідеально зливається з килимовим покриттям. Ця фотографія стала вірусною після того, як вона набрала понад 11 тис. вподобайок.
Головоломку запропонувала The Sun.
Оптична ілюзія "Прихований кіт"
Кіт, на ім'я Джек спантеличив свого господаря після того, як спробував втекти з багатоквартирного будинку і зник з поля зору. Але навіть якщо він не зміг залишити приміщення, йому все одно було досить легко сховатися.
"Джек любить тікати з квартири, — розповіла його власниця Лорен в інтерв'ю Newsweek. — Йому це вдалося, коли я заносила продукти. Але він робив це вже кілька разів, тому мені знадобилася лише хвилина, щоб знайти його, хоча спочатку я не звернула на нього уваги, бо він так добре злився з килимом".
Тепер й ви спробуйте знайти Джека самостійно.
Його чорне, біле та коричневе хутро ідеально поєднується з монохромним килимовим покриттям будівлі.
Все ще не бачите котика? Підказка: озирніться на півдорозі коридору.
Все одно не можете знайти? Не сумуйте, ми покажемо, де він.
Правильна відповідь
Раніше ми пропонували цікаві оптичні ілюзії з котиками — тут і тут.
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