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Оптическая иллюзия — только самые сообразительные заметят кота на монохромном ковре

13 декабря 2023 06:13
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: только самые сообразительные заметят кота на монохромном ковре
Кот точно прячется на ковре. Фото: U/The_Rose_And_Stag/Reddit
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Найти котика очень сложно, так как цвет его шерсти идеально сливается с ковровым покрытием. Эта фотография стала вирусной после того, как она набрала более 11 тыс. понравившихся.

Головоломку предложила The Sun.

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Кот, по имени Джек озадачил своего хозяина после того, как попытался сбежать из многоквартирного дома и скрылся из виду. Но даже если он не смог покинуть помещение, ему все равно было достаточно легко спрятаться.

"Джек любит убегать из квартиры, — рассказала его владелица Лорен в интервью Newsweek. — Ему это удалось, когда я заносила продукты. Но он делал это уже несколько раз, поэтому мне понадобилась только минута, чтобы найти его. Хотя поначалу я не обратила на него внимание, потому что он так хорошо слился с ковром".

Теперь и вы попробуйте найти Джека самостоятельно.

Его черный, белый и коричневый мех идеально сочетается с монохромным ковровым покрытием здания.

Все еще не видите котика? Подсказка: осмотритесь на полпути коридора.

Все равно не можете найти? Не унывайте, мы покажем, где он.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали интересные оптические иллюзии с котиками — здесь и здесь.

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