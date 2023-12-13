Оптическая иллюзия — только самые сообразительные заметят кота на монохромном ковре
Найти котика очень сложно, так как цвет его шерсти идеально сливается с ковровым покрытием. Эта фотография стала вирусной после того, как она набрала более 11 тыс. понравившихся.
Головоломку предложила The Sun.
Оптическая иллюзия "Скрытый кот"
Кот, по имени Джек озадачил своего хозяина после того, как попытался сбежать из многоквартирного дома и скрылся из виду. Но даже если он не смог покинуть помещение, ему все равно было достаточно легко спрятаться.
"Джек любит убегать из квартиры, — рассказала его владелица Лорен в интервью Newsweek. — Ему это удалось, когда я заносила продукты. Но он делал это уже несколько раз, поэтому мне понадобилась только минута, чтобы найти его. Хотя поначалу я не обратила на него внимание, потому что он так хорошо слился с ковром".
Теперь и вы попробуйте найти Джека самостоятельно.
Его черный, белый и коричневый мех идеально сочетается с монохромным ковровым покрытием здания.
Все еще не видите котика? Подсказка: осмотритесь на полпути коридора.
Все равно не можете найти? Не унывайте, мы покажем, где он.
Правильный ответ
Ранее мы предлагали интересные оптические иллюзии с котиками — здесь и здесь.
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