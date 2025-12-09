Бенгальські кішки в Китаї під охороною — чому в них особливий статус

Бенгальський кіт. Фото: Pexels

Бенгальську кішку не сплутаєш ні з ким. Вона має унікальне плямисте забарвлення з мармуровими розводами. У Китаї така тварина знаходиться під особливим захистом й на це є важлива причина.

Чим особливі бенгальські кішки

Бенгальський кіт нагадує маленького хижака завдяки своєму леопардовому забарвленню. Таку породу вперше вивели через схрещення азійської леопардової й домашньої кішок. Ці тваринки дуже ласкаві та можуть бути найлагіднішими домашніми улюбленцями.

Однак у Китаї тримати бенгальського кота вдома не можна. В цій країні така порода знаходиться під особливим захистом. Викликано це масовим полюванням на кішок заради їхнього яскравого хутра. Хоча і Європа відмовилася від його імпорту, такий товар досі постачають до Японії. Хоча загалом вид не під загрозою зникнення, однак в деяких регіонах Китаю він став суттєво рідкісним. Саме тому влада вирішила, що ця порода має перебувати під охороною.

Такий інтерес до бенгальських котів викликаний їхнім незвичним забарвленням. При цьому дикі тварини мають більші розміри, ніж їхні домашні родичі. Плями на їхньому хутрі можуть бути різноманітними — від великих суцільних цяток до темно-коричневих смуг. Крім того, існують й амурські бенгальські коти. Взимку вони мають довге та біле хутро, а на весну стають темнішими. Особлива краса таких кішок стала їхньою перевагою та недоліком водночас.

