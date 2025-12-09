Відео
Головна Life Особливі тварини — який статус мають бенгальські кішки у Китаї

Особливі тварини — який статус мають бенгальські кішки у Китаї

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 20:40
Бенгальські кішки в Китаї під охороною — чому в них особливий статус
Бенгальський кіт. Фото: Pexels

Бенгальську кішку не сплутаєш ні з ким. Вона має унікальне плямисте забарвлення з мармуровими розводами. У Китаї така тварина знаходиться під особливим захистом й на це є важлива причина.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Чим особливі бенгальські кішки

Бенгальський кіт нагадує маленького хижака завдяки своєму леопардовому забарвленню. Таку породу вперше вивели через схрещення азійської леопардової й домашньої кішок. Ці тваринки дуже ласкаві та можуть бути найлагіднішими домашніми улюбленцями.

Чому бенгальські кішки мають особливий статус в Китаї
Бенгальський кіт з яскравими плямами на хутрі. Фото: Pexels

Однак у Китаї тримати бенгальського кота вдома не можна. В цій країні така порода знаходиться під особливим захистом. Викликано це масовим полюванням на кішок заради їхнього яскравого хутра. Хоча і Європа відмовилася від його імпорту, такий товар досі постачають до Японії. Хоча загалом вид не під загрозою зникнення, однак в деяких регіонах Китаю він став суттєво рідкісним. Саме тому влада вирішила, що ця порода має перебувати під охороною.

Такий інтерес до бенгальських котів викликаний їхнім незвичним забарвленням. При цьому дикі тварини мають більші розміри, ніж їхні домашні родичі. Плями на їхньому хутрі можуть бути різноманітними — від великих суцільних цяток до темно-коричневих смуг. Крім того, існують й амурські бенгальські коти. Взимку вони мають довге та біле хутро, а на весну стають темнішими. Особлива краса таких кішок стала їхньою перевагою та недоліком водночас.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зрозуміти, що кіт просить у вас вибачення. Його поведінка розкаже багато чого.

Також ми розповідали про те, що означає, якщо кіт не лежить у ліжку. Це може свідчити про серйозні проблеми.

Китай тварини охорона коти цікаві факти
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
