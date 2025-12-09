Видео
Видео

Главная Life Особые животные — какой статус имеют бенгальские кошки в Китае

Особые животные — какой статус имеют бенгальские кошки в Китае

Дата публикации 9 декабря 2025 20:40
Бенгальские кошки в Китае под охраной — почему у них особый статус
Бенгальский кот. Фото: Pexels

Бенгальскую кошку не спутаешь ни с кем. Она имеет уникальный пятнистый окрас с мраморными разводами. В Китае такое животное находится под особой защитой и на это есть важная причина.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Чем особенные бенгальские кошки

Бенгальский кот напоминает маленького хищника благодаря своему леопардовому окрасу. Такую породу впервые вывели путем скрещивания азиатской леопардовой и домашней кошек. Эти животные очень ласковые и могут быть самыми ласковыми домашними любимцами.

Чому бенгальські кішки мають особливий статус в Китаї
Бенгальский кот с яркими пятнами на меху. Фото: Pexels

Однако в Китае держать бенгальского кота дома нельзя. В этой стране такая порода находится под особой защитой. Вызвано это массовой охотой на кошек ради их яркого меха. Хотя и Европа отказалась от его импорта, такой товар до сих пор поставляют в Японию. Хотя в целом вид не под угрозой исчезновения, однако в некоторых регионах Китая он стал существенно редким. Именно поэтому власти решили, что эта порода должна находиться под охраной.

Такой интерес к бенгальским котам вызван их необычным окрасом. При этом дикие животные имеют более крупные размеры, чем их домашние сородичи. Пятна на их меху могут быть разнообразными — от крупных сплошных пятнышек до темно-коричневых полос. Кроме того, существуют и амурские бенгальские коты. Зимой они имеют длинный и белый мех, а на весну становятся темнее. Особая красота таких кошек стала их преимуществом и недостатком одновременно.

Напомним, ранее мы писали о том, как понять, что кот просит у вас прощения. Его поведение расскажет многое.

Также мы рассказывали о том, что значит, если кот не лежит в постели. Это может свидетельствовать о серьезных проблемах.

Наталья Красовская - Редактор
Автор:
Наталья Красовская
