Бенгальские кошки в Китае под охраной — почему у них особый статус

Бенгальскую кошку не спутаешь ни с кем. Она имеет уникальный пятнистый окрас с мраморными разводами. В Китае такое животное находится под особой защитой и на это есть важная причина.

Чем особенные бенгальские кошки

Бенгальский кот напоминает маленького хищника благодаря своему леопардовому окрасу. Такую породу впервые вывели путем скрещивания азиатской леопардовой и домашней кошек. Эти животные очень ласковые и могут быть самыми ласковыми домашними любимцами.

Однако в Китае держать бенгальского кота дома нельзя. В этой стране такая порода находится под особой защитой. Вызвано это массовой охотой на кошек ради их яркого меха. Хотя и Европа отказалась от его импорта, такой товар до сих пор поставляют в Японию. Хотя в целом вид не под угрозой исчезновения, однако в некоторых регионах Китая он стал существенно редким. Именно поэтому власти решили, что эта порода должна находиться под охраной.

Такой интерес к бенгальским котам вызван их необычным окрасом. При этом дикие животные имеют более крупные размеры, чем их домашние сородичи. Пятна на их меху могут быть разнообразными — от крупных сплошных пятнышек до темно-коричневых полос. Кроме того, существуют и амурские бенгальские коты. Зимой они имеют длинный и белый мех, а на весну становятся темнее. Особая красота таких кошек стала их преимуществом и недостатком одновременно.

