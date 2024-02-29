29 лютого 2024 року — що не можна робити, як привабити успіх та гроші

Магічний день 29 лютого. Колаж Новини.LIVE

29 лютого — унікальний день, який випадає раз на чотири роки. У народі його називають Касіянів день. Така назва походить від імені святого Іоанна Касіяна Римлянина, який зрадив Бога. Тож, за більшості народних прикмет, ця дата небезпечна й може принести біди та нещастя. Але езотерики запевняють, що це чудовий час, щоб підсилити своє енергетичне поле й залучити у життя успіх та багатство.

Розповідаємо, що не можна робити 29 лютого, які важливі прикмети існують цього дня, та які ритуали варто виконати, щоб високосний рік пройшов вдало.

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29 лютого 2024 року — значення особливого дня

29 лютого — це дата, яка виникає через особливості нашого календаря, званого григоріанським, а точніше через потребу синхронізувати календар з рухом Землі навколо Сонця.

Як відомо, кожен рік складається з 12 місяців та 365 днів, але насправді Земля обертається навколо Сонця трохи більше, ніж 365 днів. Саме тому було прийняте рішення кожні чотири роки додавати один день, щоб компенсувати цю різницю.

Це дозволяє календарю триматися відповідно до сезонів та природних циклів. Тож, рік у якому 366 днів стає високосним, а дата 29 лютого особливою.

Дата 29 лютого. Фото: istockphoto.com

Чому 29 лютого називають Касіянів день

Як вже було сказано вище, цю дату присвятили Іоанну Касіяну Римлянину. Це реальна людина, яка жила у IV-V століттях н.е. в Галлії. Він був християнським ченцем і богословом з заможної родини. Після себе преподобний залишив кілька праць про те, як мають жити ченці.

Проте, з ним пов'язані кілька легенд, за якими Касіян зрадив Бога та був проклятий. За однією, Господь позбавив святого щорічних іменин через його байдужість до знедолених, тому його згадують лише раз на чотири роки. А за іншою — святий Касіян став працівником варти в пеклі, але раз на 4 роки він має вихідний. Його обов'язки в цей день беруть на себе 12 апостолів.

Ікона Іоанна Касіяна Римлянина. Зображення: google.com

Люди народжені 29 лютого особливі, і ось чому

Як стверджують астрологи, люди, які народилися 29 лютого, можуть вважати себе обраними та унікальними. Вважається, що такі особи можуть мати загострену інтуїцію та навіть дар передбачення. Можуть володіти містичними та езотеричними навичками.

Ця дата народження символізує не лише рідкість, але й силу перетворення та пробудження. Люди, народжені у цей день, мають здатність сприймати глибинні реалії та внутрішній світ з більшою чутливістю та відкритістю.

Так люди несуть на собі віддзеркалення великої космічної гармонії. Вони здатні розуміти глибинний сенс життя та відчувати космічну зв'язаність усього живого.

Дівчина задуває свічки на торті. Фото: pixabay.com

Що не можна робити 29 лютого

Щоб біда та нещастя оминали вас цього дня стороною, у жодному разі не можна:

влаштовувати весілля;

конфліктувати з рідними;

злитися;

вигукувати прокльони;

бажати комусь зла;

жалітися на долю;

відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;

брехати;

лінуватися;

починати нову справу, щось нове;

лагодити речі.

Які існують народні прикмети 29 лютого

Саме 29 лютого імовірність того, що погані забобони збудуться значно вище і наслідки страшніше. Серед наших предків існувало чимало прикмет на цей день. Ділимося найважливішими:

До полудня краще не виходити з дому, щоб не потрапити в біду.

Якщо укласти угоду 29 лютого, рішення не принесе вигоди й стане причиною нещасть.

Якщо одружитися цього дня, сімейного щастя не буде.

Якщо незаміжні дівчата самі зроблять пропозицію своїм обранцям, сім'я вийде щасливою і міцною.

Відремонтована річ цієї дати прослужить недовго.

Якщо розпочати будувати будинок цього дня, щастя в ньому чекати не варто.

Дата 29 лютого. Фото: istockphoto.com

Які ритуали 29 лютого допоможуть залучити успіх та багатство

Езотерики розповіли, як енергію 29 лютого у високосний рік обернути на свою користь:

покласти золото в кишеню — якщо це зробити в ніч на 29 лютого, це принесе матеріальне багатство та збереже його надовго;

— якщо це зробити в ніч на 29 лютого, це принесе матеріальне багатство та збереже його надовго; скористайтеся магічними травами — цього дня з самого ранку варто вдихнути аромат лаванди, м’яти або шафрану, щоб залучити у життя успіх та гармонію. Також у кишеню можна покласти маленький мішечок з сушеними травами, щоб поліпшити здоров'я та залучити фінансовий успіх.

— цього дня з самого ранку варто вдихнути аромат лаванди, м’яти або шафрану, щоб залучити у життя успіх та гармонію. Також у кишеню можна покласти маленький мішечок з сушеними травами, щоб поліпшити здоров'я та залучити фінансовий успіх. використовуйте магічні символи — можна вирізати або намалювати чотирилисту конюшину чи квітку папороті на папері та носити це символічне зілля щастя у кишені. Вважається, що це принесе удачу та багатство впродовж усього високосного року.

— можна вирізати або намалювати чотирилисту конюшину чи квітку папороті на папері та носити це символічне зілля щастя у кишені. Вважається, що це принесе удачу та багатство впродовж усього високосного року. лийте магічну воду — ввечері 29 лютого облийте свої руки чистою водою та уявіть собі, як гроші ллються до вас, немов струмок. Це ритуальне дійство принесе фінансовий потік у ваше життя.

І нехай 29 лютого та високосний рік принесе вам багато щасливих моментів, гармонії, затишку та фінансового успіху.

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