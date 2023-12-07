Pantone обрав головний колір 2024 року
Інститут кольору Pantone назвав головний колір 2024 року. Ним став колір персикового пуху. Він означає символ єдності.
Про це повідомляє Pantone.
Персиковий колір став головним у 2024 році
Фахівці обрали головним кольором наступного року — персиковий. Вони опублікували в мережі відео з підписом про головний колір року.
"Оксамитовий ніжний персик, чий всеосяжний дух збагачує розум, тіло і серце. Теплий і затишний відтінок, що підкреслює наше прагнення до єдності з іншими", — зазначили в описі до відео експерти Pantone.
Однак, підписники обурилися таким вибором Pantone. Дехто уявляв, що наступним кольором стане зелений, коричневий. Інші коментатори зазначили про повторюваність у кольорах, адже до цього головним кольором був кораловий.
Повна назва нового кольору Pantone 13-1023 Peach Fuzz. Експерти назвали його "витонченим та чуттєвим", який "дарує відчуття ніжності та несе в собі послання турботи та співпраці".
Нагадаємо, час від часу астрономи відкривають у космосі невідомі астрономічні об'єкти чи спостерігають незвичайні астрофізичні явища, які не можуть пояснити. Нещодавно вчені виявили черговий такий космічний об'єкт, особливістю якого є періодична зміна кольору. Такого раніше не зустрічалось.
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