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Pantone обрав головний колір 2024 року

7 грудня 2023 18:51
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Pantone обрав головний колір 2024 року
Людина задуває кульбабу. Фото: скриншот з відео Pantone
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Інститут кольору Pantone назвав головний колір 2024 року. Ним став колір персикового пуху. Він означає символ єдності.

Про це повідомляє Pantone.

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A post shared by PANTONE (@pantone)

Персиковий колір став головним у 2024 році

Фахівці обрали головним кольором наступного року — персиковий. Вони опублікували в мережі відео з підписом про головний колір року.

"Оксамитовий ніжний персик, чий всеосяжний дух збагачує розум, тіло і серце. Теплий і затишний відтінок, що підкреслює наше прагнення до єдності з іншими", — зазначили в описі до відео експерти Pantone.

Персиковий колір
Персиковий колір. Фото: Pantone 

Однак, підписники обурилися таким вибором Pantone. Дехто уявляв, що наступним кольором стане зелений, коричневий. Інші коментатори зазначили про повторюваність у кольорах, адже до цього головним кольором був кораловий.

Персиковий колір
Персиковий колір. Фото: Pantone

Повна назва нового кольору Pantone 13-1023 Peach Fuzz. Експерти назвали його "витонченим та чуттєвим", який "дарує відчуття ніжності та несе в собі послання турботи та співпраці".

Нагадаємо, час від часу астрономи відкривають у космосі невідомі астрономічні об'єкти чи спостерігають незвичайні астрофізичні явища, які не можуть пояснити. Нещодавно вчені виявили черговий такий космічний об'єкт, особливістю якого є періодична зміна кольору. Такого раніше не зустрічалось. 

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