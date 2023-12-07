Pantone обрав головний колір 2024 року

Людина задуває кульбабу. Фото: скриншот з відео Pantone

Інститут кольору Pantone назвав головний колір 2024 року. Ним став колір персикового пуху. Він означає символ єдності.

Про це повідомляє Pantone.

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Персиковий колір став головним у 2024 році

Фахівці обрали головним кольором наступного року — персиковий. Вони опублікували в мережі відео з підписом про головний колір року.

"Оксамитовий ніжний персик, чий всеосяжний дух збагачує розум, тіло і серце. Теплий і затишний відтінок, що підкреслює наше прагнення до єдності з іншими", — зазначили в описі до відео експерти Pantone.

Персиковий колір. Фото: Pantone

Однак, підписники обурилися таким вибором Pantone. Дехто уявляв, що наступним кольором стане зелений, коричневий. Інші коментатори зазначили про повторюваність у кольорах, адже до цього головним кольором був кораловий.

Персиковий колір. Фото: Pantone

Повна назва нового кольору Pantone 13-1023 Peach Fuzz. Експерти назвали його "витонченим та чуттєвим", який "дарує відчуття ніжності та несе в собі послання турботи та співпраці".

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