Pantone выбрал главный цвет 2024 года
Институт цвета Pantone назвал главный цвет в 2024 году. Им стал цвет персикового пуха. Он означает символ единства.
Об этом сообщает Pantone.
Персиковый цвет стал главным в 2024 году
Специалисты выбрали главным цветом в следующем году — персиковый. Они опубликовали в сети видео с подписью о главном цвете года.
"Бархатный нежный персик, чей всеобъемлющий дух обогащает ум, тело и сердце. Теплый и уютный оттенок, подчеркивающий наше стремление к единству с другими", — отметили в описании к видео эксперты Pantone.
Однако подписчики возмутились таким выбором Pantone. Некоторые представляли, что следующим цветом станет зеленый, коричневый. Другие комментаторы отметили повторяемость в цветах, ведь до этого главным цветом был коралловый.
Полное название нового цвета Pantone 13-1023 Peach Fuzz. Эксперты назвали его "изощренным и чувственным", который "дарит чувство нежности и несет в себе послание заботы и сотрудничества".
Напомним, иногда астрономы открывают в космосе неизвестные астрономические объекты или наблюдают необычные астрофизические явления, которые не могут объяснить. Недавно ученые обнаружили очередной такой космический объект, особенностью которого является периодическое изменение цвета. Такого раньше не встречалось.
Читайте Новини.LIVE!