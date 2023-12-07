Pantone выбрал главный цвет 2024 года

Человек задувает одуванчик. Фото: скриншот с видео Pantone

Институт цвета Pantone назвал главный цвет в 2024 году. Им стал цвет персикового пуха. Он означает символ единства.

Об этом сообщает Pantone.

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Персиковый цвет стал главным в 2024 году

Специалисты выбрали главным цветом в следующем году — персиковый. Они опубликовали в сети видео с подписью о главном цвете года.

"Бархатный нежный персик, чей всеобъемлющий дух обогащает ум, тело и сердце. Теплый и уютный оттенок, подчеркивающий наше стремление к единству с другими", — отметили в описании к видео эксперты Pantone.

Персиковый цвет. Фото: Pantone

Однако подписчики возмутились таким выбором Pantone. Некоторые представляли, что следующим цветом станет зеленый, коричневый. Другие комментаторы отметили повторяемость в цветах, ведь до этого главным цветом был коралловый.

Персиковый цвет. Фото: Pantone

Полное название нового цвета Pantone 13-1023 Peach Fuzz. Эксперты назвали его "изощренным и чувственным", который "дарит чувство нежности и несет в себе послание заботы и сотрудничества".

Напомним, иногда астрономы открывают в космосе неизвестные астрономические объекты или наблюдают необычные астрофизические явления, которые не могут объяснить. Недавно ученые обнаружили очередной такой космический объект, особенностью которого является периодическое изменение цвета. Такого раньше не встречалось.