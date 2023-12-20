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Пара з Франції втратила шанс стати мільйонерами — як вони продали рідкісну маску за безцінь

20 грудня 2023 14:25
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Пара з Франції втратила шанс стати мільйонерами — як вони продали рідкісну маску за безцінь
Рідкісна африканська маска. Фото: Facebook / Hôtel des Ventes Montpellier
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Франції подружжя продало надзвичайно рідкісну африканську маску, яка коштує мільйони всього за 150 євро. Однак після того, як вони дізнались про унікальність цієї знахідки, подали до суду задля повернення артефакту.

Про це повідомляє The Guardian.

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Як відомо, літнє подружжя із Франції ще 2021 року продали торговцю дерев'яну маску за 150 євро. Проте вони навіть не здогадувалися, що ця річ — цінний артефакт, який коштує мільйони. 

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Аукціоніст демонструє маску перед продажем. Фото: Facebook / Hôtel des Ventes Montpellier

Вже навесні 2022 року торговець продав цю маску на аукціону за 4,2 мільйона євро, а експерти оцінили її як "надзвичайно рідкісну маску 19 століття, власність таємного товариства народу Фанг у Габоні". Загалом, у світі існує лише десять таких предметів і подейкують, що їх можна зустріти рідше, ніж картини Леонардо да Вінчі. 

Після цього, подружжя одразу подало до суду, апелюючи тим, що сталася "помилка автентифікації" і хотіли скасувати початковий продаж. Однак суд відхилив їхній позов, пояснюючи, що він характеризувався "невибачною недбалістю та легковажністю", тож грошей їм ніхто не винен.

Суд також постановив, що торговець антикваріатом не розумівся на африканській культурі та не обманював їх.

Нагадався, нещодавно на Волині археологи виявили унікальну книгу, сховану в артилерійській гільзі. 

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