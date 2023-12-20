Пара из Франции упустила шанс стать миллионерами — как они продали редкую маску за бесцень
Во Франции супруги продали чрезвычайно редкую африканскую маску, которая стоит миллионы всего за 150 евро. Однако после того, как они узнали об уникальности этой находки, подали в суд по возвращению артефакта.
Об этом сообщает The Guardian.
Уникальная история старинного артефакта
Как известно, пожилые супруги из Франции еще в 2021 году продали торговцу деревянную маску за 150 евро. Однако они даже не догадывались, что это — ценный артефакт, который стоит миллионы.
Уже весной 2022 торговец продал эту маску на аукционе за 4,2 миллиона евро, а эксперты оценили ее как "чрезвычайно редкую маску 19 века, собственность тайного общества народа Фанг в Габоне". В общем, в мире существует только десять таких предметов и говорят, что их можно встретить реже, чем картины Леонардо да Винчи.
После этого супруги сразу подали в суд, апеллируя тем, что произошла "ошибка аутентификации" и хотели отменить первоначальную продажу. Однако суд отклонил их иск, объясняя что он характеризовался "непростительной халатностью и легкомыслием", поэтому денег им никто не должен.
Суд также постановил, что торговец антиквариатом не разбирался в африканской культуре и не обманывал их.
Напомним, недавно на Волыни археологи обнаружили уникальную книгу, спрятанную в артиллерийской гильзе.
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