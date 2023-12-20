Пара из Франции упустила шанс стать миллионерами — как они продали редкую маску за бесцень

Редкая африканская маска. Фото: Facebook / Hôtel des Ventes Montpellier

Во Франции супруги продали чрезвычайно редкую африканскую маску, которая стоит миллионы всего за 150 евро. Однако после того, как они узнали об уникальности этой находки, подали в суд по возвращению артефакта.

Об этом сообщает The Guardian.

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Как известно, пожилые супруги из Франции еще в 2021 году продали торговцу деревянную маску за 150 евро. Однако они даже не догадывались, что это — ценный артефакт, который стоит миллионы.

Аукционист показывает маску перед продажей. Фото: Facebook / Hôtel des Ventes Montpellier

Уже весной 2022 торговец продал эту маску на аукционе за 4,2 миллиона евро, а эксперты оценили ее как "чрезвычайно редкую маску 19 века, собственность тайного общества народа Фанг в Габоне". В общем, в мире существует только десять таких предметов и говорят, что их можно встретить реже, чем картины Леонардо да Винчи.

После этого супруги сразу подали в суд, апеллируя тем, что произошла "ошибка аутентификации" и хотели отменить первоначальную продажу. Однако суд отклонил их иск, объясняя что он характеризовался "непростительной халатностью и легкомыслием", поэтому денег им никто не должен.

Суд также постановил, что торговец антиквариатом не разбирался в африканской культуре и не обманывал их.

Напомним, недавно на Волыни археологи обнаружили уникальную книгу, спрятанную в артиллерийской гильзе.