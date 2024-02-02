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Переможниця "Холостяка" Лозовицька випустила свою колекцію білизни

2 лютого 2024 06:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Лозовицька з Холостяка презентувала власну колекцію спідньої білизни — відео
Українська модель Катерина Лозовицька біля свого автомобіля. Фото: Instagram Катерини Лозовицької
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Українська модель і переможниця 12-го сезону романтичного шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька показала себе в пікантному вигляді. Дівчина презентувала власну колекцію спідньої білизни і показала себе в ній у всій красі.

Відповідне відео Катерина Лозовицька оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

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Катерина Лозовицька випустила власну колекцію білизни

Переможниця шоу "Холостяк" заявила, що вона дуже переживає перш, ніж представити свою колекцію спідньої білизни. Але вона готова показати своїй аудиторії те, про що вона так давно мріяла. До того ж, ідея зробити власну колекцію була у Катерини вже понад п’ять років.

За словами дівчини, ця білизна є ідеологією впевненою у собі та сучасної жінки, яка хоче бути яскравою, насамперед для себе. 

"Ідея запустити свою лінію білизни сиділа в моїй голові вже понад п'ять років. Я мріяла, а потім зневірювалася. Починала, а потім сумніви перемагали… Але сьогодні Я ГОТОВА! Я хочу представити свій бренд базової білизни LoKa як ідеологію впевненої, красивої та сучасної жінки. Жінка, яка обирає себе, любить і поважає. Вона хоче бути гарною, яскравою та бажаною. В першу чергу для самої себе. І вона обирає комфорт", — зазначила дівчина.

Публікація зі сторінки Катерини Лозовицької
Колекція білизни Катерини Лозовицької. Фото: скриншот з Instagram

Як в мережі відреагували на власну колекцію білизни Катерини Лозовицької

Дізнавшись цю новину і побачивши такі кадри на сторінці української моделі, її підписники в Instagram просто не змогли залишитися осторонь і почали залишати свої коментарі під дописом Катерини.

  • @kateryna_lozovytska, щиро вітаю тебе. Бажаю море натхнення та процвітання твоїй справі, ти — велика молодець! P.S. Якщо треба буде якась допомога, звертайся, буду рада стати корисною
  • Мені здається, вам не можна брати таких моделей, тому що ви будете втомлюватися від кількості замовлень і зворотного зв'язку
  • Нарешті світ побачить цю неймовірну красу
Коментар зі сторінки Катерини Лозовицької
Коментар зі сторінки Катерини Лозовицької. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Катерини Лозовицької
Коментарі зі сторінки Катерини Лозовицької. Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про Катерину Лозовицьку

Катерина Лозовицька взяла участь і перемогла у 12-му сезоні романтичного проєкта "Холостяк". До того ж, дівчина працює моделлю, та її дуже часто запрошують зніматися у різних рекламах і презентувати якийсь одяг.

Наприклад, нещодавно українська модель показала себе на спокусливій фотосесії, де вона постала перед камерою у відвертій білій сукні, яка підкреслювала її розкішне тіло.

Екатерина Лозовицкая
Катерина Лозовицька на фотосесії. Фото: Instagram Катерини Лозовицької
Екатерина Лозовицкая
Модель Катерина Лозовицька у відвертій білій сукні. Фото: Instagram Катерини Лозовицької

Нагадаємо, ми писали про те, що українська модель Катерина Лозовицька похизувалася розкішним тілом. 

Раніше ми розповідали про те, що переможниця "Холостяка" Катерина Лозовицька гнівно відповіла хейтерам.

Також ми повідомляли про те, що модель Катерина Лозовицька вперше показала свого коханого.

шоу Холостяк
шоу-бізнес
українські зірки
Катерина Лозовицька

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