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Победительница "Холостяка" Лозовицкая выпустила свою коллекцию белья

2 февраля 2024 06:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Лозовицкая из Холостяка презентовала собственную коллекцию нижнего белья — видео
Украинская модель Екатерина Лозовицкая возле своего автомобиля. Фото: Instagram Екатерины Лозовицкой
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинская модель и победительница 12-го сезона романтического шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая показала себя в пикантном виде. Девушка представила собственную коллекцию нижнего белья и показала себя в ней во всей красе.

Соответствующее видео Екатерина Лозовицкая обнародовала на своей странице в Instagram.

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Екатерина Лозовицкая выпустила собственную коллекцию белья

Победительница шоу "Холостяк" заявила, что она очень переживает прежде, чем представить свою коллекцию нижнего белья. Но она готова показать своей аудитории то, о чем она так давно мечтала. К тому же, идея сделать собственную коллекцию была у Екатерины уже более пяти лет.

По словам девушки, это белье является идеологией уверенной в себе и современной женщины, которая хочет быть яркой, в первую очередь, для себя.

"Идея запустить свою линию белья сидела в моей голове уже более пяти лет. Я мечтала, а потом отчаивались. Начинала, а потом сомнения побеждали… Но сегодня Я ГОТОВА! Я хочу представить свой бренд базового белья LoKa как идеологию уверенной, красивой и современной женщины. Женщина, которая выбирает себя, любит и уважает. Она хочет быть красивой, яркой и желанной. В первую очередь, для самой себя. И она выбирает комфорт", — отметила девушка.

Публикация со страницы Екатерины Лозовицкой
Коллекция белья Екатерины Лозовицкой. Фото: скриншот из Instagram

Как в сети отреагировали на собственную коллекцию белья Екатерины Лозовицкой

Узнав эту новость и увидев такие кадры на странице украинской модели, ее подписчики в Instagram просто не смогли остаться в стороне и начали оставлять свои комментарии под постом Екатерины.

  • @kateryna_lozovytska, искренне поздравляю тебя. Желаю море вдохновения и процветания твоему делу, ты — большая молодец! P.S. Если нужна будет какая-то помощь, обращайся, буду рада стать полезной
  • Мне кажется, вам нельзя брать таких моделей, потому что вы будете уставать от количества заказов и обратной связи
  • Наконец-то мир увидит эту невероятную красоту
Комментарий со страницы Екатерины Лозовицкой
Комментарий со страницы Екатерины Лозовицкой. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Екатерины Лозовицкой
Комментарии со страницы Екатерины Лозовицкой. Фото: скриншот из Instagram

Что известно о Екатерине Лозовицкой

Екатерина Лозовицкая приняла участие и победила в 12-м сезоне романтического проекта "Холостяк". К тому же, девушка работает моделью, и ее очень часто приглашают сниматься в разных рекламах и презентовать какую-то одежду.

Например, недавно украинская модель показала себя на соблазнительной фотосессии, где она предстала перед камерой в откровенном белом платье, которое подчеркивало ее роскошное тело.

Екатерина Лозовицкая
Екатерина Лозовицкая на фотосессии. Фото: Instagram Екатерины Лозовицкой
Екатерина Лозовицкая
Модель Екатерина Лозовицкая в откровенном белом платье. Фото: Instagram Екатерины Лозовицкой

Напомним, мы писали о том, что украинская модель Екатерина Лозовицкая похвасталась роскошным телом.

Ранее мы рассказывали о том, что победительница "Холостяка" Екатерина Лозовицкая гневно ответила хейтерам.

Также мы сообщали, что модель Екатерина Лозовицкая впервые показала своего любимого.

шоу Холостяк
шоу-бизнес
украинские звезды
Екатерина Лозовицкая

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