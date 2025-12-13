Коли в Україні з'явилися перші домашні коти — цифра вражає

Рудий кіт. Фото: Pexels

Сьогодні домашні коти — улюблені мільйонів людей. Однак мало хто задумується про те, звідки та коли саме вони взялися. Насправді ж ці тварини поселились на території сучасної України тисячі років тому.

Про це розповів історик Олександр Алфьоров у YouTube.

Історія появи котів в Україні

Одомашнення котів почалося приблизно 10 тисяч років тому. Відбувалося це на Близькому Сході. Однак у той період на території сучасної України цих тварин ще не було.

"Коти до нас приходили трьома окремими групами, які були не пов'язані одне з одним. Перший раз ми бачимо їх на трипільських поселеннях, це 6 тисяч років тому", — зазначає історик.

Алфьоров зазначає, що коти мешкали у трипільських містах. Їх приваблювали гризуни, яких на той час було чимало. Таким чином пухнасті улюбленці охороняли зерно від мишей.

"Потім ми бачимо котів на території грецьких міст-колоній. Це вже 2 тисячі років тому. Тоді теж була торгівля зерном, і коти охороняли його від мишей", — пояснює науковець.

Втретє та назавжди коти поселилися на території сучасної України у X та XI століттях. Тоді Київ став одним з центрів світової торгівлі, тож такі тварини допомагали берегти збіжжя від гризунів. Однак так само в ті часи цінували й хутро котів. З нього робили дорогий одяг.

Сьогодні ж кішка — це улюбленець, який завжди розвеселить і підійме настрій. Такі тваринки полюбились багатьом через свою ніжність та грайливість.

