Когда в Украине появились первые домашние коты — цифра впечатляет

Рыжий кот. Фото: Pexels

Сегодня домашние коты — любимцы миллионов людей. Однако мало кто задумывается о том, откуда и когда именно они взялись. На самом деле эти животные поселились на территории современной Украины тысячи лет назад.

Об этом рассказал историк Александр Алферов в YouTube.

Реклама

Читайте также:

История появления котов в Украине

Одомашнивание кошек началось примерно 10 тысяч лет назад. Происходило это на Ближнем Востоке. Однако в тот период на территории современной Украины этих животных еще не было.

"Коты к нам приходили тремя отдельными группами, которые были не связаны друг с другом. Первый раз мы видим их на трипольских поселениях, это 6 тысяч лет назад", — отмечает историк.

Алферов отмечает, что коты жили в трипольских городах. Их привлекали грызуны, которых в то время было немало. Таким образом пушистые любимцы охраняли зерно от мышей.

"Затем мы видим котов на территории греческих городов-колоний. Это уже 2 тысячи лет назад. Тогда тоже была торговля зерном, и коты охраняли его от мышей", — объясняет ученый.

В третий раз и навсегда коты поселились на территории современной Украины в X и XI веках. Тогда Киев стал одним из центров мировой торговли, поэтому такие животные помогали беречь зерно от грызунов. Однако так же в те времена ценили и мех кошек. Из него делали дорогую одежду.

Сегодня же кошка — это любимец, который всегда развеселит и поднимет настроение. Такие животные полюбились многим из-за своей нежности и игривости.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Чернобыльской зоне заметили редких лошадей. Это единственный дикий вид, который сохранился до наших дней.

Также мы рассказывали о том, что изобретатели создали телевизор для собак. Животные могут смотреть шоу и даже звонить хозяевам.