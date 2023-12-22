Принцеса Анна розповіла про страхи королеви Єлизавети II перед смертю

Єлизавета II та принцеса Анна Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy

Єдина дочка Єлизавети II Анна розповіла, що королева хвилювалася, що буде важко організувати її похорон, якщо вона помре в Балморалі (приватна резиденція британських королів у Шотландії). Однак родина переконала її, що все буде гаразд.

Про це повідомляє Mail Online.

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Принцеса Анна розповіла, що перед смертю королева Єлизавета хвилювалась за організацію свого похорону. Вона вважала, що це буде важко зробити, якшо вона помре у Баморалі.

"Я думаю, був момент, коли вона відчула, що буде важче, якщо вона помре в Балморалі. Але ми всі намагалися переконати її, що це не повинно бути частиною процесу прийняття рішень і їй не потрібно хвилюватися", — каже дочка королеви.

Однак більшість родичів вважали доречним, що королева померла в Балморалі, тому що вона дуже любила Шотландське нагір'я та проводити там час.

Причини смерті та похорон

Генеральний секретар Шотландії Пол Лоу підтвердив, що єдина донька королеви, принцеса Анна, значиться інформатором у свідоцтві про смерть королеви. Доктор Дуглас Джеймс Аллан Гласс, місцевий фахівець загальної практики, відзначається як сертифікований зареєстрований лікар.

В історичному документі рід діяльності Єлизавети II вказаний як "Її Величність Королева". Король Чарльз і його єдина сестра були поруч зі своєю матір’ю, коли вона померла в Абердинширі 8 вересня 2022 року.

Одне з останніх фото Єлизавети II. Фото: Reuters

Похилий вік став єдиною причиною смерті Єлизавети II в переліку без жодних інших сприяючих факторів. Це була та сама причина смерті, що й у свідоцтві про смерть її чоловіка принца Філіпа.

Віддаючи данину пам'яті своїй матері королеві, принцеса Анна зізналася, що була з главою держави в її останні хвилини. Вона також супроводжувала труну Єлизавети II під час процесії з Балморала до Лондона через Единбург.

Королеву поховали 19 вересня у Лондоні. Тоді з моменту смерті Єлизавети II пройшло 11 днів. До цього з нею прощалися мільйони британців та туристів.

Прощання з Єлизаветою II. Фото: Reuters

Поховали королеву у закритій труні. Це багатовікова королівська традиція. Річ у тому, що останній спокій вони знаходять не в землі, а в особливих Королівських усипальницях. Труни розміщуються в окремих камерах у стіні або під підлогою, куди можна зайти. Також перед похованням тіло монарха обов'язково виставляється для урочистого прощання. Що і було зроблено й у випадку з Єлизаветою II.

Нагадаємо, у листопаді Король Чарльз третій на фестивалі пам’яті в Королівському Альберт-Холі відкрив нові статуї, присвячені його матері королеві Єлизаветі ІІ і батьку принцу Філіпу. Король розчулився, коли побачив образи своїх покійних батьків, закарбованих у бронзі.