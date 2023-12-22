Принцесса Анна рассказала о страхах королевы Елизаветы II перед смертью

Елизавета II и принцесса Анна. Фото: facebook.com/TheBritishMonarchy

Единственная дочь Елизаветы II Анна рассказала, что королева волновалась, что будет трудно организовать ее похороны, если она умрет в Балморале (частная резиденция британских королей в Шотландии). Однако семья убедила ее, что все будет хорошо.

Об этом сообщает Mail Online.

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Принцесса Анна рассказала, что перед смертью королева Елизавета волновалась за организацию своих похорон. Она считала, что это будет трудно сделать, если она умрет в Баморали.

"Я думаю, был момент, когда она почувствовала, что будет труднее, если она умрет в Балморале. Но все мы пытались убедить ее, что это не должно быть частью процесса принятия решений и ей не нужно волноваться", — говорит дочь королевы.

Однако большинство родственников считали уместным, что королева умерла в Балморале, потому что она очень любила Шотландское нагорье и проводить там время.

Причины смерти и похорон

Генеральный секретарь Шотландии Пол Лоу подтвердил, что единственная дочь королевы, принцесса Анна, значится информатором в свидетельстве о смерти королевы. Доктор Дуглас Джеймс Аллан Гласс, местный специалист всеобщей практики, отмечается как сертифицированный зарегистрированный врач.

В историческом документе род деятельности Елизаветы II указан как "Ее Величество Королева". Король Чарльз и его единственная сестра были рядом со своей матерью, когда она скончалась в Абердиншире 8 сентября 2022 года.

Одно из последних фото Елизаветы II. Фото: Reuters

Пожилой возраст стал единственной причиной смерти Елизаветы II в перечне без каких-либо других предрасполагающих факторов. Это была та же причина смерти, что и в свидетельстве о смерти ее мужа принца Филиппа.

Отдавая дань памяти своей матери королеве, принцесса Анна призналась, что была с главой государства в ее последние минуты. Она также сопровождала гроб Елизаветы II во время процессии из Балморала в Лондон через Эдинбург.

Королеву похоронили 19 сентября в Лондоне. Тогда с момента смерти Елизаветы II прошло 11 дней. До этого с ней прощались миллионы британцев и туристов.

Прощание с Елизаветой II. Фото: Reuters

Похоронили королеву в закрытом гробу. Это многовековая королевская традиция. Дело в том, что последнее спокойствие они обретают не в земле, а в особых Королевских усыпальницах. Гробы размещаются в отдельных камерах в стене или под полом, куда можно зайти. Также перед погребением тело монарха обязательно выставляется для торжественного прощания. Что и было сделано и в случае с Елизаветой II.

Напомним, в ноябре Король Чарльз третий на фестивале памяти в Королевском Альберт-Холле открыл новые статуи, посвященные его матери королю Елизавете II и отцу принцу Филиппу. Король умилялся, когда увидел образы своих покойных родителей, запечатленных в бронзе.