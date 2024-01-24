Продюсер Полякової пояснив, що буде з українськими зірками в 2024 році

Продюсер Михайло Ясинський на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український підприємець і продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський вкотре поспілкувався з ведучим Славою Дьоміним. Під час інтерв’ю український продюсер розповів, що на різних зірок шоу-бізнесу чекає в цьому році.

Інтерв’ю з Михайлом Ясинським Слава Дьомін оприлюднив на своєму каналі в YouTube.

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Український продюсер розповів про негативний бік з життя зірок шоу-бізнесу. Він каже, що деякі артисти вже розслабилися і почали вважати, що повномасштабна війна в Україні вже закінчилася, але це далеко не так.

"Я почну з негативного… У цьому році відбулося те, що артисти, музиканти, весь шоу-бізнес, їм здалося, що ми вже перемогли, що війна йде десь далеко. І люди почали планувати… Це проблема, тому що в наступному році ми всі зрозуміємо, що війна ще не закінчилася. Це не відбудеться зараз", — каже Михайло Ясинський.

Михайло Ясинський на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

За словами відомого продюсера, в українському шоу-бізнесі буде все не дуже добре, адже багато зірок просто зникнуть звідти. Втім, Ясинський стверджує, що в цьому році з’явиться багато нових імен, які надихнулися 2023 роком.

"Це буде складно, багато артистів зникнуть. Але дуже багато з’явиться нових імен, які натхненні 2023 роком. Цей рік надихнув артистів творити, тому що вони побачили, що це можливо. Люди розуміють, що поклик їх працює. Але 2024 рік всім "вправить мізки"", — також додав український продюсер.

Михайло Ясинський про поїздки російських артистів на Донбас

Український продюсер стверджує, що спочатку на схід їхали маловідомі артисти, а згодом туди почали відправлятися зірки, які вже більш-менш популярні. За думкою Ясинського, роблять це російські артисти через великі гроші.

"Мені здається, що відпрацьовують, і це, звісно, питання великих грошей. Спочатку на Донбас їхали дуже забуті зірки з минулого, з 2022 року поїхали всякі фріки, непотріб. Люди, яким платили. А зараз поїхали вже більш-менш відомі люди. Це означає, що треба посилювати пропагандистський ефект", — розповів Михайло Ясинський.

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