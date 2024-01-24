Продюсер Поляковой объяснил, что будет с украинскими звездами в 2024 году

Продюсер Михаил Ясинский на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский предприниматель и продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский в очередной раз пообщался с ведущим Славой Деминым. Во время интервью украинский продюсер рассказал, что разных звезд шоу-бизнеса ждет в этом году.

Интервью с Михаилом Ясинским Слава Демин обнародовал на своем канале в YouTube.

Читайте также:

Михаил Ясинский о будущем украинских звезд

Украинский продюсер рассказал о негативной стороне из жизни звезд шоу-бизнеса. Он говорит, что некоторые артисты уже расслабились и стали считать, что полномасштабная война в Украине уже закончилась, но это далеко не так.

"Я начну с негативного... В этом году произошло то, что артисты, музыканты, весь шоу-бизнес, им показалось, что мы уже победили, что война идет где-то далеко. И люди начали планировать... Это проблема, потому что в следующем году мы все поймем, что война еще не закончилась. Это не произойдет сейчас", — говорит Михаил Ясинский.

Михаил Ясинский на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

По словам известного продюсера, в украинском шоу-бизнесе будет все не очень хорошо, ведь многие звезды просто исчезнут оттуда. Впрочем, Ясинский утверждает, что в этом году появится много новых имен, которые вдохновились 2023 годом.

"Это будет сложно, многие артисты исчезнут. Но очень много появится новых имен, вдохновленных 2023 годом. Этот год вдохновил артистов творить, потому что они увидели, что это возможно. Люди понимают, что зов их работает. Но 2024 год всем "вправит мозги"", — также добавил украинский продюсер.

Михаил Ясинский о поездках российских артистов на Донбасс

Украинский продюсер утверждает, что сначала на восток ехали малоизвестные артисты, а затем туда начали отправляться уже более-менее популярные звезды. По мнению Ясинского, делают это российские артисты из-за больших денег.

"Мне кажется, что отрабатывают, и это, конечно, вопрос больших денег. Сначала на Донбасс ехали очень забытые звезды из прошлого, с 2022 года поехали всякие фрики, хлам. Люди, которым платили. А сейчас поехали уже более-менее известные люди. Это значит, что нужно усиливать пропагандистский эффект", — рассказал Михаил Ясинский.

Напомним, мы писали о том, что украинский продюсер Михаил Ясинский показал себя после похудения на 15 килограмм.

Ранее мы рассказывали о том, что продюсер Михаил Ясинский высказался о скандале между Виталием Козловским и Игорем Кондратюком.

Также мы сообщали, что продюсер Михаил Ясинский объяснил, как певица MARUV оказалась в Нацотборе "Евровидения".