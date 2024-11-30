Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Life arrow Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь arrow

Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

30 листопада 2024 07:39
Руслана Сушко - редактор
Руслана Сушко
редактор
Пропаганда в компʼютерних іграх
Російська пропаганда в компʼютерних іграх. Фото: Новини.LIVE
Руслана Сушко - редактор
Руслана Сушко
редактор

Росія використовує величезну кількість шляхів для просування наративів, вигідних для неї. У тому числі й комп’ютерні ігри, які раніше сприймались виключно як розвага, сьогодні стали потужним способом поширення політичних та ідеологічних меседжів.

Новини.LIVE розібрались, як саме це впливає на суспільство. 

Читайте також:

Тонка межа між мистецтвом і пропагандою

Пропаганда в іграх може бути відкритою або прихованою. Наприклад, у грі Papers, Please гравці беруть на себе роль прикордонного інспектора в тоталітарній державі. Хоча гра не пропонує прямого політичного меседжу, вона змушує замислитися над моральними дилемами в бюрократичній системі.

Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь - фото 1
Гра Papers, Please. Фото: GOG.com

Водночас існують ігри, створені з чіткою метою ідеологічного впливу. До прикладу America’s Army.  Це серія  тактичних шутерів, розроблених армією США. Перша частина вийшла у 2002 році, і її метою було залучення молоді до військової служби.

Гравець бере участь у командних військових операціях, виконуючи завдання, які симулюють реальні бойові ситуації. Гра акцентує на точній передачі тактики, використанні зброї та військових протоколів. Гравці проходять навчання, схоже на справжню підготовку солдатів.

Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь - фото 2
Гра America’s Army. Фото: Steam

 Такі ігри розроблені на замовлення урядів чи політичних організацій. Ця, наприклад, слугувала інструментом для рекрутингу солдатів до армії США, пропагуючи патріотизм і військову службу.

Моди до Minecraft: символіка війни та "героїзм" армії

Minecraft — одна з найпопулярніших ігор серед молоді. Гравці потрапляють у відкритий світ, створений із блоків, де вони можуть будувати, видобувати ресурси, боротися з монстрами або досліджувати місцевість.

Minecraft не має чіткого сюжету, це дозволяє гравцям створювати власні історії чи карти. Основні гравці — діти й підлітки, що робить гру привабливою для пропагандистів. Вони можуть додавати нових персонажів, техніку чи навіть цілі історії, наприклад, на військову тематику. Для поширення пропаганди використовують моди. 

Моди — це змінений контент для комп’ютерних ігор, створений користувачами. Моди дозволяють змінювати графіку, додавати нових персонажів, транспорт, зброю, карти чи навіть змінювати механіку гри. Для створення модів використовуються спеціальні програми або вбудовані редактори. Вони розширюють можливості гри, додаючи новий контент або змінюючи її під особисті вподобання гравців.

  • Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь - фото 3
    Російські моди в Minecraft. Фото: The NYT
  • Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь - фото 4
    Російські моди в Minecraft. Фото: The NYT
1 / 2

У Minecraft гравці додають нові блоки, тварин чи навіть створюють повноцінні сюжетні карти.

  • Додавання символіки Z. Моди включають символи, що асоціюються з російською військовою агресією, наприклад, знак Z, який став символом вторгнення в Україну. Гравці використовують ці символи для прикрашання будівель, техніки чи обмундирування персонажів.
  • Російська військова техніка. Деякі моди додають у гру танки, літаки та іншу російську військову техніку. Завданнями для гравців часто є "захист" територій від "ворогів", які представляються з очевидними натяками на українські Збройні сили.
  • Сюжетні карти. Спеціальні карти із завданнями зображують російських військових як героїв, що "звільняють" населені пункти, тим самим спотворюючи уявлення про реальні події.

"Денацифікація" в GTA: конфлікти, змодельовані на реальних подіях

Grand Theft Auto (GTA) — ще одна популярна гра з відкритим світом, яка стає платформою для пропаганди. Гравець виконує роль злочинця, який виконує різні місії: від пограбувань до переслідувань. Гра базується на симуляції реального міста, що надає свободу дій.

У GTA гравці додають нові автомобілі, локації чи персонажів. Наприклад, російські моди додають військову техніку та сюжетні місії, що повторюють пропагандистські наративи.

  • Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь - фото 5
    Гра Grand Theft Auto. Фото: gtaworld.org.ua
  • Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь - фото 6
    Гра Grand Theft Auto. Фото: gtaworld.org.ua
  • Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь - фото 7
    Гра Grand Theft Auto. Фото: gtaworld.org.ua
1 / 3
  • Російські військові як "герої". На російських ігрових форумах поширюються моди, що додають до GTA персонажів у російській військовій формі. Гравці можуть виконувати завдання, пов’язані з "визволенням" міст або боротьбою з "фашистами".
  • Українські солдати як "вороги". Українські персонажі подаються як антагоністи — часто у стереотипних формах або з використанням викривленої символіки. Такі зображення розпалюють ворожнечу та підсилюють російські пропагандистські меседжі про "денацифікацію".
  • Сюжетні сценарії конфліктів. Моди створюють вигадані місії, які симулюють військові дії, де російські сили виступають як "миротворці". Наприклад, гравців можуть змушувати "захищати" вигадані регіони, які перегукуються з реальною географією України.

Ідеологічний підтекст Atomic Heart: радянська утопія в деталях

Atomic Heart — це шутер із елементами RPG (рольової відеогри), дія якого розгортається в альтернативній версії Радянського Союзу. Гравець опиняється в 1950-х роках, де технології значно випереджають ті роки: андроїди, бойові роботи та системи штучного інтелекту. Головний герой — радянський офіцер-розвідник, який намагається впоратися із катастрофою, яку спричинив збій роботів.

Гру розробила студія Mundfish, яка базується на Кіпрі, але її корені пов’язані з Росією. 

У грі Радянський Союз представлений як держава, яка досягла величезного технологічного прогресу. А загальна атмосфера викликає ностальгію за імперським минулим, що є типовим для російської пропаганди.

Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь - фото 8
Гра Atomic Heart. Фото: росЗМІ

Серед символів гри присутні радянські прапори, серпи та молоти, бюсти Леніна та Сталіна. Мозаїки та монументальні скульптури створюють відчуття "героїзму" та "величі" СРСР, який, за звичним сценарієм, випереджає Захід ще й новітніми технологіями. 

Гра уникає згадки про репресії, тоталітаризм чи ГУЛАГ, натомість створює образ держави, де всі проблеми — лише технічні збої, а не системні помилки. Саундтрек із радянськими піснями додає ностальгії, особливо для знайомих із цією епохою. 

Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь - фото 9
Гра Atomic Heart. Фото: росЗМІ

Таким чином, гра пропонує спрощений, ідеалізований образ СРСР, який дуже нагадує сучасну російську пропаганду, що намагається реабілітувати радянське минуле.

Мета поширення пропаганди в іграх

Нормалізація агресії. Пропагандистські ігри й моди часто романтизують війну, змушуючи гравців брати участь у військових діях, зображених як героїчні. Це може зменшувати співчуття до жертв агресії, а також привчати до думки, що конфлікти й насильство є природними або навіть потрібними.

Створення ідеологічної лояльності. Пропаганда у вигляді такого інтерактиву допомагає просувати ідею "єдності" та "величі" Росії. Наприклад, через використання символіки, як-от Z, у популярних іграх молодь підсвідомо починає асоціювати ці символи з позитивними емоціями від гри. Гравців заохочують виконувати завдання, що прославляють російські цінності та політику.

Розпалювання ненависті до "ворогів". Пропагандистські сценарії створюють образ ворогів (наприклад, українців, американців чи європейців), яких зображують як жорстоких, підступних або вороже налаштованих. Це може посилювати різні стереотипи. До того ж ворожість може перейти з гри в реальне життя.

Вплив на світогляд через гру. На відміну від новин або фільмів, ігри пропонують інтерактивний досвід, де молодь бере активну участь у подіях. Це робить ідеологічні меседжі більш переконливими, адже гравець сам стає "учасником" пропагандистського наративу.

Пропаганда в компʼютерних іграх — повноцінна частина інформаційної війни Росії, спрямованої на поширення власних ідеологій та ослаблення критичного сприйняття реальних подій.

Нагадаємо, що 20 листопада вийшла нова гра від української студії GSC Game World, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Також зазначимо, що було продано мільйон копій S.T.A.L.K.E.R. 2 всього на другий день після релізу. 

діти комп'ютерні ігри пропаганда GTA Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

08:23 У Києві відкривають "Зимову країну" — які ціни на розваги

08:06 У Грузії силовики затримують учасників протестів в Тбілісі

07:54 Як війна вплинула на Зеленського — відверте зізнання президента

07:44 Зеленський відреагував на заклик США знизити призовний вік

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

07:30 Федоров розповів, як забронювати нових працівників з 1 грудня

07:29 На Хмельниччині суд виніс вирок ідейному "борцю з ТЦК" — деталі

07:25 Зеленський назвав умову для ведення переговорів з Росією

07:22 Без пенсії у 60 років — які вимоги до стажу у 2024 році

08:23 У Києві відкривають "Зимову країну" — які ціни на розваги

08:06 У Грузії силовики затримують учасників протестів в Тбілісі

07:54 Як війна вплинула на Зеленського — відверте зізнання президента

07:44 Зеленський відреагував на заклик США знизити призовний вік

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

07:30 Федоров розповів, як забронювати нових працівників з 1 грудня

07:29 На Хмельниччині суд виніс вирок ідейному "борцю з ТЦК" — деталі

07:25 Зеленський назвав умову для ведення переговорів з Росією

07:22 Без пенсії у 60 років — які вимоги до стажу у 2024 році

07:21 Чоловіка звинуватили у спробі втечі за кордон — що вирішив суд

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Text

08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят