Российская пропаганда в компьютерных играх. Фото: Новини.LIVE

Россия использует огромное количество путей для продвижения нарративов, выгодных для нее. В том числе и компьютерные игры, ранее воспринимавшиеся исключительно как развлечение, сегодня стали мощным способом распространения политических и идеологических месседжей.

Новини.LIVE разобрались, как именно это влияет на общество.

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Пропаганда в играх может быть открытой или скрытой. К примеру, в игре Papers, Please игроки берут на себя роль пограничного инспектора в тоталитарном государстве. Хотя игра не предлагает прямого политического месседжа, она заставляет задуматься над моральными дилеммами в бюрократической системе.

Игра Papers, Please. Фото: GOG.com

В то же время существуют игры, созданные с прямой целью идеологического воздействия. К примеру America's Army. Это серия тактических шутеров, разработанных армией США. Первая часть вышла в 2002 году, и ее целью было привлечение молодежи на военную службу.

Игрок участвует в командных военных операциях, выполняя задачи, симулирующие реальные боевые ситуации. Игра акцентирует внимание на точной передаче тактики, использовании оружия и военных протоколов. Игроки проходят обучение, похожее на настоящую подготовку солдат.

Игра America’s Army. Фото: Steam

Такие игры разработаны по заказу правительств или политических организаций. Эта, например, служила инструментом для рекрутинга солдат в армию США, пропагандируя патриотизм и военную службу.

Моды в Minecraft: символика войны и "героизм" армии

Minecraft — одна из самых популярных игр среди молодежи. Игроки попадают в открытый мир, созданный из блоков, где они могут строить, добывать ресурсы, сражаться с монстрами или исследовать местность.

Minecraft не имеет четкого сюжета, это позволяет игрокам создавать собственные истории или карты. Основные игроки — дети и подростки, что делает игру привлекательной для пропагандистов. Они могут добавлять новых персонажей, технику или даже целые истории, например, на военную тематику. Для распространения пропаганды используют моды.

Моды — это измененный контент для компьютерных игр, созданный пользователями. Моды позволяют изменять графику, добавлять новых персонажей, транспорт, оружие, карты или даже изменять механику игры. Для создания модов используются специальные программы или встроенные редакторы. Они расширяют возможности игры, добавляя новый контент или изменяя его под личные предпочтения игроков.

Российские моды в Minecraft. Фото: The NYT

Российские моды в Minecraft. Фото: The NYT 1/2 ​ 2

В Minecraft игроки добавляют новые блоки, животных или даже создают полноценные сюжетные карты.

Добавление символики Z . Моды включают символы, ассоциирующиеся с российской военной агрессией, например, знак Z, ставший символом вторжения в Украину. Игроки используют эти символы для украшения зданий, техники или обмундирования персонажей.

. Моды включают символы, ассоциирующиеся с российской военной агрессией, например, знак Z, ставший символом вторжения в Украину. Игроки используют эти символы для украшения зданий, техники или обмундирования персонажей. Российская военная техника . Некоторые моды добавляют в игру танки, самолеты и другую российскую военную технику. Задачами для игроков часто является "защита" территорий от "врагов", которые представляются с очевидными намеками на украинские Вооруженные силы.

. Некоторые моды добавляют в игру танки, самолеты и другую российскую военную технику. Задачами для игроков часто является "защита" территорий от "врагов", которые представляются с очевидными намеками на украинские Вооруженные силы. Сюжетные карты. Специальные карты с задачами изображают российских военных как героев, "освобождающих" населенные пункты, тем самым искажая представление о реальных событиях.

"Денацификация" в GTA: конфликты, смоделированные на реальных событиях

Grand Theft Auto (GTA) — еще одна популярная игра с открытым миром, которая становится платформой для пропаганды. Игрок играет роль преступника, выполняющего различные миссии: от ограблений до преследований. Игра базируется на симуляции реального города, предоставляющего свободу действий.

В GTA игроки добавляют новые автомобили, локации или персонажей. К примеру, российские моды добавляют военную технику и сюжетные миссии, повторяющие пропагандистские нарративы.

Игра Grand Theft Auto. Фото: gtaworld.org.ua

Игра Grand Theft Auto. Фото: gtaworld.org.ua

Игра Grand Theft Auto. Фото: gtaworld.org.ua 1/3 ​ 3

Российские военные как "герои" . На российских игровых форумах распространяются моды, добавляющие в GTA персонажей в российской военной форме. Игроки могут выполнять задачи, связанные с "освобождением" городов или борьбой с "фашистами".

. На российских игровых форумах распространяются моды, добавляющие в GTA персонажей в российской военной форме. Игроки могут выполнять задачи, связанные с "освобождением" городов или борьбой с "фашистами". Украинские солдаты как "враги" . Украинские персонажи преподносятся как антагонисты — часто в стереотипных формах или с использованием искривленной символики. Такие изображения разжигают ненависть и усиливают российские пропагандистские месседжи о "денацификации".

. Украинские персонажи преподносятся как антагонисты — часто в стереотипных формах или с использованием искривленной символики. Такие изображения разжигают ненависть и усиливают российские пропагандистские месседжи о "денацификации". Сюжетные сценарии конфликтов. Моды создают вымышленные миссии, симулирующие военные действия, где российские силы выступают как "миротворцы". Например, игроков могут заставлять "защищать" вымышленные регионы, перекликающиеся с реальной географией Украины.

Идеологический подтекст Atomic Heart: советская утопия в деталях

Atomic Heart — это шутер с элементами RPG (ролевой видеоигры), действие которого разворачивается в альтернативной версии Советского Союза. Игрок оказывается в 1950-х годах, где технологии значительно опережают те года: андроиды, боевые работы и системы искусственного интеллекта. Главный герой — советский офицер-разведчик, пытающийся справиться с катастрофой, вызванной сбоем роботов.

Игру разработала студия Mundfish, базирующаяся на Кипре, но ее корни связаны с Россией.

В игре Советский Союз представлен как государство, достигшее огромного технологического прогресса. А общая атмосфера вызывает ностальгию по имперскому прошлому, что типично для российской пропаганды.

Игра Atomic Heart. Фото: росСМИ

Среди символов игры присутствуют советские флаги, серпы и молоты, бюсты Ленина и Сталина. Мозаики и монументальные скульптуры создают ощущение "героизма" и "величия" СССР, который по привычному сценарию опережает Запад еще и новейшими технологиями.

Игра избегает упоминания о репрессиях, тоталитаризме или ГУЛАГе, а создает образ государства, где все проблемы — только технические сбои, а не системные ошибки. Саундтрек с советскими песнями добавляет ностальгии, особенно для знакомых с этой эпохой.

Игра Atomic Heart. Фото: росСМИ

Таким образом, игра предлагает упрощенный, идеализированный образ СССР, очень напоминающий современную российскую пропаганду, пытающуюся реабилитировать советское прошлое.

Цель распространения пропаганды в играх

Нормализация злости. Пропагандистские игры и моды часто романтизируют войну, заставляя игроков участвовать в военных действиях, изображенных как героические. Это может уменьшать сочувствие к жертвам агрессии, а также приучать к мнению, что конфликты и насилие являются естественными или даже нужными.

Создание идеологической лояльности. Пропаганда в виде такого интерактива помогает продвигать идею "единства" и "величия" России. Например, из-за использования символики, такой как Z, в популярных играх молодежь подсознательно начинает ассоциировать эти символы с положительными эмоциями от игры. Игроков поощряют выполнять задачи, прославляющие российские ценности и политику.

Разжигание ненависти к "врагам". Пропагандистские сценарии создают образ врагов (например, украинцев, американцев или европейцев), изображаемых как жестоких, коварных или враждебно настроенных. Это может усиливать разные стереотипы. К тому же враждебность может перейти из игры в реальную жизнь.

Воздействие на мировоззрение через игры. В отличие от новостей или фильмов, игры предлагают интерактивный опыт, где молодежь активно участвует в событиях. Это делает идеологические месседжи более убедительными, ведь игрок сам становится "участником" пропагандистского нарратива.

Пропаганда в компьютерных играх — полноценная часть информационной войны России, направленной на распространение собственных идеологий и ослабление критического восприятия реальных событий.

Напомним, что 20 ноября вышла новая игра от украинской студии GSC Game World, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Также отметим, что было продано миллион копий S.T.A.L.K.E.R. 2 всего на второй день после релиза.