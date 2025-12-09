Відео
Головна Life Пророцтва Нострадамуса — що може статися у 2026 році

Пророцтва Нострадамуса — що може статися у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 22:05
Передбачення на 2026 рік — що пророкував Нострадамус
Мішель де Нострдам. Фото: Gazeta Express

Відомий французький лікар та астролог Мішель де Нострдам, більш відомий як Нострадамус, зробив чимало пророцтв. Він передбачив смерть принцеси Діани та навіть події 11 вересня. Саме в цей день у 2001 році сталися масштабні терористичні атаки у США. Передбачення ученого викладені у книзі "Пророцтва", яка була опублікована в 1555 році.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Пророцтва Нострадамуса на 2026 рік

Передбачення Нострадамуса не були чіткими чи позначеними конкретними датами. Його текст — це 942 передбачення у формі віршів, що написані сумішшю маловідомих латинських фраз та старофранцузької мови.

Попри це послідовники таємничого пророка вважають, що 26-й катрен його тексту стосується саме 2026 року. В одному з його уривків сказано: "Великий рій бджіл повстане… Вночі засідка…".

Багато хто вважає, що йдеться про владу та світових лідерів. Пророцтво може означати, що впливові та сильні постаті, як-от президент США Дональд Трамп, можуть добитися великих успіхів. Також дехто інтерпретує це як знак, що потенційні союзники можуть об'єднати зусилля та прийняти несподіване політичне рішення.  

Ще один вірш Нострадамуса, пов'язаний з числом 26, написаний стандартною французькою мовою. Він звучить так: "Через прихильність, яку виявить місто… Тічино переповниться кров'ю…".

Тічино — це найпівденніший регіон Швейцарії. Він відомий своїми лісами, озерами та льодовиками. За деякими теоріями, таке пророцтво може натякати на європейський конфлікт, можливо, між сусідами, оскільки Тічино межує з північною Італією.

У ще одному вірші Нострадамуса також йдеться про війну: "Сім місяців — велика війна, люди гинуть від зла. Руана, Евре — не зазнає невдачі". Багато хто інтерпретував ці слова як черговий конфлікт, який розпочнуть два вперті лідери. Дехто взагалі пов'язує їх з можливим початком Третьої світової війни.

Ще одне з передбачень Нострадамуса звучить так: "Коли Марс йде своїм шляхом серед зірок, людська кров окропить святилище. Три вогні повстануть зі східних сторін, тоді як Захід втратить своє світло в тиші".

Марс — давньоримський бог війни. Саме тому багато хто припускає, що 2026 рік буде періодом великих страждань. Можливо, йдеться про початок конфлікту між Західною Європою та Азією.

Хоча й чимало передбачень Нострадамуса говорять про війни та руйнування, французький астролог також написав й про позитивні зміни: "Тіні впадуть, а людина світла підніметься. І зірки поведуть тих, хто дивиться всередину себе".

Більшість фахівців інтерпретує ці слова як знак, що вказує на відродження після краху. Можливо, з'явиться новий сильний лідер або ж світовий порядок кардинально зміниться.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яким знакам Зодіаку у 2026 році вдасться втілити мрії в реальність. У них вийде досягнути бажаного.

Також ми розповідали про те, кому 2026 рік розкриє нові можливості. Нумерологи назвали справжніх щасливчиків.

прогнози цікаві факти Нострадамус передбачення 2026 рік
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
