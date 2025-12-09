Предсказания на 2026 год — что предсказывал Нострадамус

Мишель де Нострдам. Фото: Gazeta Express

Известный французский врач и астролог Мишель де Нострдам, более известный как Нострадамус, сделал немало пророчеств. Он предсказал смерть принцессы Дианы и даже события 11 сентября. Именно в этот день в 2001 году произошли масштабные террористические атаки в США. Предсказания ученого изложены в книге "Пророчества", которая была опубликована в 1555 году.

Пророчества Нострадамуса на 2026 год

Предсказания Нострадамуса не были четкими или обозначенными конкретными датами. Его текст — это 942 предсказания в форме стихов, написанных смесью малоизвестных латинских фраз и старофранцузского языка.

Несмотря на это последователи таинственного пророка считают, что 26-й катрен его текста касается именно 2026 года. В одном из его отрывков сказано: "Большой рой пчел восстанет... Ночью засада...".

Многие считают, что речь идет о власти и мировых лидерах. Пророчество может означать, что влиятельные и сильные фигуры, такие как президент США Дональд Трамп, могут добиться больших успехов. Также некоторые интерпретируют это как знак, что потенциальные союзники могут объединить усилия и принять неожиданное политическое решение.

Еще один стих Нострадамуса, связанный с числом 26, написан на стандартном французском языке. Оно звучит так: "Из-за благосклонности, которую проявит город... Тичино переполнится кровью...".

Тичино — это самый южный регион Швейцарии. Он известен своими лесами, озерами и ледниками. По некоторым теориям, такое пророчество может намекать на европейский конфликт, возможно, между соседями, поскольку Тичино граничит с северной Италией.

В еще одном стихотворении Нострадамуса также говорится о войне: "Семь месяцев — большая война, люди гибнут от зла. Руана, Евре — не потерпит неудачу". Многие интерпретировали эти слова как очередной конфликт, который начнут два упрямых лидера. Некоторые вообще связывают их с возможным началом Третьей мировой войны.

Еще одно из предсказаний Нострадамуса звучит так: "Когда Марс идет своим путем среди звезд, человеческая кровь окропит святилище. Три огня восстанут с восточных сторон, тогда как Запад потеряет свой свет в тишине".

Марс — древнеримский бог войны. Именно поэтому многие предполагают, что 2026 год будет периодом больших страданий. Возможно, речь идет о начале конфликта между Западной Европой и Азией.

Хотя и многие предсказания Нострадамуса говорят о войнах и разрушениях, французский астролог также написал и о позитивных изменениях: "Тени падут, а человек света поднимется. И звезды поведут тех, кто смотрит внутрь себя".

Большинство специалистов интерпретирует эти слова как знак, указывающий на возрождение после краха. Возможно, появится новый сильный лидер или же мировой порядок кардинально изменится.

