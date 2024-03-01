П'ять найпопулярніших книг усіх часів — найкраща підбірка

Молода дівчина, яка читає книгу на дивані. Фото: Freepik

Дехто любить більше дивитися різні фільми і серіали, а в когось захоплення викликає прочитання книг. Якщо ви хочете зайняти свій вечір якоюсь цікавою справою, пропонуємо вам п’ять найпопулярніших книг усіх часів, які точно варто прочитати кожному.

Новини.LIVE ділиться підбіркою найпопулярніших книг за всю історію.

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Гаррі Поттер

Книга відомої британської письменниці Джоан Роулінг є справжньою класикою і має статус найпопулярнішої книги серед молоді. У книзі йдеться про хлопчика, в якого не стало батьків у ранньому віці, але він має неймовірні надзвичайні здібності.

Не секрет, що зараз є не тільки книга про Гаррі Поттера, а й фільм, який бачила, напевно, кожна людина. Сьогодні книги Джоан Роулінг отримали світове визнання, виграли декілька нагород і вийшли у кількості понад 400 мільйонів примірників.

Всі частини книги "Гаррі Поттер" Джоан Роулінг. Фото: Pinterest

Сутінки

Роман про вампірів Стефані Маєр сьогодні є найбільш популярним, а його сюжет буквально наснився письменниці. Відомо, що критики досить неоднозначно відгукувалися про книгу "Сутінки", проте, вона принесла неймовірний успіх її авторці.

Варто зазначити, що ця книга сьогодні перекладена на 37 мов, і продали вже понад 43 мільйони примірників. До того ж, справжні фанатки книги про вампірів знають, що сьогодні існує декілька частин фільму "Сутінки".

Серія книг про вампірів "Сутінки". Фото: Pinterest

Код да Вінчі

Детектив письменника Дена Брауна розповідає про професора Гарвардського університету, який зміг розкрити вбивство і відгадати загадку декількох століть. Професор знаходить інформацію про те, звідки взялося християнство і що відомо про Ісуса Христа.

До речі, книгу "Код да Вінчі" засудили у Ватикані та в оточенні представників церкві. Ватикан навіть спростував інформацію в романі, створивши путівники, в яких йдеться про події книги з боку церкви. Проте, за перший день продажу книга вийшла на перше місце у списку бестселерів Нью-Йорку.

Детектив Дена Брауна "Код да Вінчі". Фото: Pinterest

Звіяні вітром

Легендарний твір письменниці Маргарет Мітчелл, яка, на жаль, загинула в ДТП, розповідає неймовірну історію кохання і боротьби за життя під час Громадянської війни. Вперше у друк книга вийшла у 1936 році, і вже до кінця року продали понад один мільйон примірників.

Фільм на цю книгу, який отримав Пулітцерівську премію і посів 16 місце у списку найкращих книг за всю історію, зняв американський режисер Віктор Флемінг у 1939 році.

Легендарний твір Маргарет Мітчелл "Звіяні вітром". Фото: Pinterest

Алхімік

"Алхімік" — це перший твір, який познайомив читачів з автором сучасності, британским поетом Пауло Коельйо. У книзі йдеться про пастуха, який поїхав шукати скарби, які він побачив уві сні. Попри велику кількість труднощів на шляху, йому вдається отримати важливий життєвий досвід.

Сьогодні книга перекладена на 67 мов світу і прочитана жителями зі 117 країн.

Книга Пауло Коельйо "Алхімік". Фото: Pinterest

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