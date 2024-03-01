Пять самых популярных книг всех времен — лучшая подборка

Проведите выходные интересно — ТОП-5 самых популярных книг всех времен
Некоторые любят больше смотреть разные фильмы и сериалы, а у кого-то увлечение вызывает прочтение книг. Если вы хотите занять свой вечер каким-нибудь интересным делом, предлагаем вам пять самых популярных книг всех времен, которые точно стоит прочесть каждому.
Новини.LIVE делится подборкой самых популярных книг за всю историю.
Гарри Поттер
Книга известной британской писательницы Джоан Роулинг — настоящая классика и имеет статус самой популярной книги среди молодежи. В книге говорится о мальчике, у которого не стало родителей в раннем возрасте, но у него невероятные необычайные способности.
Не секрет, что сейчас есть не только книга о Гарри Поттере, но и фильм, который видел наверняка каждый человек. Сегодня книги Джоан Роулинг получили мировое признание, выиграли несколько наград и вышли в количестве более 400 миллионов экземпляров.
Сумерки
Роман о вампирах Стефани Майер сегодня наиболее популярен, а его сюжет буквально приснился писательнице. Известно, что критики довольно неоднозначно отзывались о книге "Сумерки", однако, она принесла невероятный успех ее автору.
Стоит отметить, что эта книга сегодня переведена на 37 языков, и уже продано более 43 миллионов экземпляров. К тому же, настоящие фанатки книги о вампирах знают, что сегодня существует несколько частей фильма "Сумерки".
Код да Винчи
Детектив писателя Дэна Брауна рассказывает о профессоре Гарвардского университета, который смог раскрыть убийство и угадать загадку нескольких веков. Профессор находит информацию о том, откуда взялось христианство и что известно об Иисусе Христе.
Кстати, книгу "Код да Винчи" осудили в Ватикане и в окружении представителей церкви. Ватикан даже опроверг информацию в романе, создав путеводители, в которых говорится о событиях книги со стороны церкви. Однако, за первый день продажи книга вышла на первое место в списке бестселлеров Нью-Йорка.
Унесенные ветром
Легендарное произведение писательницы Маргарет Митчелл, к сожалению, погибшей в ДТП, рассказывает невероятную историю любви и борьбы за жизнь во время Гражданской войны. Впервые в печать книга вышла в 1936 году, и уже к концу года было продано более одного миллиона экземпляров.
Фильм на эту книгу, который получил Пулитцеровскую премию и занял 16 место в списке лучших книг за всю историю, снял американский режиссер Виктор Флеминг в 1939 году.
Алхимик
"Алхимик" — это первое произведение, познакомившее читателей с автором современности, британским поэтом Пауло Коэльо. В книге говорится о пастухе, который уехал искать сокровища, которые он увидел во сне. Несмотря на большое количество трудностей на пути, ему удается получить важный жизненный опыт.
Сегодня книга переведена на 67 языков мира и прочитана жителями из 117 стран.
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