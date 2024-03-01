Пять самых популярных книг всех времен — лучшая подборка

Молодая девушка, читающая книгу на диване. Фото: Freepik

Некоторые любят больше смотреть разные фильмы и сериалы, а у кого-то увлечение вызывает прочтение книг. Если вы хотите занять свой вечер каким-нибудь интересным делом, предлагаем вам пять самых популярных книг всех времен, которые точно стоит прочесть каждому.

Новини.LIVE делится подборкой самых популярных книг за всю историю.

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Гарри Поттер

Книга известной британской писательницы Джоан Роулинг — настоящая классика и имеет статус самой популярной книги среди молодежи. В книге говорится о мальчике, у которого не стало родителей в раннем возрасте, но у него невероятные необычайные способности.

Не секрет, что сейчас есть не только книга о Гарри Поттере, но и фильм, который видел наверняка каждый человек. Сегодня книги Джоан Роулинг получили мировое признание, выиграли несколько наград и вышли в количестве более 400 миллионов экземпляров.

Все части книги "Гарри Поттер" Джоан Роулинг. Фото: Pinterest

Сумерки

Роман о вампирах Стефани Майер сегодня наиболее популярен, а его сюжет буквально приснился писательнице. Известно, что критики довольно неоднозначно отзывались о книге "Сумерки", однако, она принесла невероятный успех ее автору.

Стоит отметить, что эта книга сегодня переведена на 37 языков, и уже продано более 43 миллионов экземпляров. К тому же, настоящие фанатки книги о вампирах знают, что сегодня существует несколько частей фильма "Сумерки".

Серия книг о вампирах "Сумерки". Фото: Pinterest

Код да Винчи

Детектив писателя Дэна Брауна рассказывает о профессоре Гарвардского университета, который смог раскрыть убийство и угадать загадку нескольких веков. Профессор находит информацию о том, откуда взялось христианство и что известно об Иисусе Христе.

Кстати, книгу "Код да Винчи" осудили в Ватикане и в окружении представителей церкви. Ватикан даже опроверг информацию в романе, создав путеводители, в которых говорится о событиях книги со стороны церкви. Однако, за первый день продажи книга вышла на первое место в списке бестселлеров Нью-Йорка.

Детектив Дэна Брауна "Код да Винчи". Фото: Pinterest

Унесенные ветром

Легендарное произведение писательницы Маргарет Митчелл, к сожалению, погибшей в ДТП, рассказывает невероятную историю любви и борьбы за жизнь во время Гражданской войны. Впервые в печать книга вышла в 1936 году, и уже к концу года было продано более одного миллиона экземпляров.

Фильм на эту книгу, который получил Пулитцеровскую премию и занял 16 место в списке лучших книг за всю историю, снял американский режиссер Виктор Флеминг в 1939 году.

Легендарное произведение Маргарет Митчелл "Унесенные ветром". Фото: Pinterest

Алхимик

"Алхимик" — это первое произведение, познакомившее читателей с автором современности, британским поэтом Пауло Коэльо. В книге говорится о пастухе, который уехал искать сокровища, которые он увидел во сне. Несмотря на большое количество трудностей на пути, ему удается получить важный жизненный опыт.

Сегодня книга переведена на 67 языков мира и прочитана жителями из 117 стран.

Книга Пауло Коэльо "Алхимик". Фото: Pinterest

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