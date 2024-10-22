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Пуховики зима 2024-2025 — трендові фасони та кольори

22 жовтня 2024 08:02
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор
Модні пуховики зими 2024-2025 — фото трендових фасонів та кольорів
Дівчина у стильному зимовому пуховику. Фото: freepik.com
Ганна Тищук - редактор
Ганна Тищук
редактор

Зима 2024-2025 підготувала безліч модних варіантів для тих, хто цінує стиль, тепло та комфорт. Пуховик залишається незамінною частиною гардероба для холодної пори року, але цього сезону він вражає своїм різноманіттям і незвичними рішеннями.

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Розглянемо основні моделі та кольори, які будуть у тренді, і зробимо зимовий образ дійсно приголомшливим.

Пуховики, що будуть в моді

1. Пуховик з об'ємним коміром
Ця модель підкреслює жіночність і надійно захищає від морозу. Коміри можуть бути як з основного матеріалу, так і з екохутра, що додає елегантності та затишку.

 

Модні пуховики зими 2024-2025 — об'ємний комір
Модні пуховики зими 2024-2025. Колаж: Новини.LIVE

2. Повітряні пуховики
Об’єм цього сезону перевершує всі очікування. Довгі пуховики з великими кишенями, куртки-ковдри та об’ємні моделі стануть вибором модниць цієї зими. Як довгі, так і короткі варіанти будуть актуальні.

 

Модні пуховики зими 2024-2025 — пуховики-ковдри
Модні пуховики зими 2024-2025. Колаж: Новини.LIVE

3. Короткі пуховики
Укорочені моделі знову на піку популярності. Вони ідеально поєднуються з джинсами чи джогерами, що робить їх універсальними і стильними.

 

Модні пуховики зими 2024-2025 — короткі пуховики
Модні пуховики зими 2024-2025. Колаж: Новини.LIVE

4. Дуті пуховики
Це беззаперечний тренд зими. Об’ємні пуховики пастельних відтінків, таких як бежевий, ніжно-рожевий або блакитний, підкреслять сучасний стиль і додадуть образу легкості.

 

Модні пуховики зими 2024-2025 — дуті пуховики
Модні пуховики зими 2024-2025. Колаж: Новини.LIVE

5. Пуховики з комбінацією тканин
Ця модель, виконана з кількох видів матеріалу, продовжує бути актуальною. Оверсайз крій додає комфортності, залишаючи вас у тренді.

 

Модні пуховики зими 2024-2025 — пуховики з комбінацією тканин
Модні пуховики зими 2024-2025. Колаж: Новини.LIVE

Актуальні кольори зими 2024-2025

Замість традиційних чорного та сірого в моді зелено-коричневі тони. Від хакі до темно-зеленого — ці відтінки дозволяють створювати стильні та сучасні образи.

Такі пуховики не лише допоможуть залишатися в теплі, але й зроблять ваш образ стильним і модним у зимовий сезон 2024-2025.

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