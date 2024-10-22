Модні пуховики зими 2024-2025 — фото трендових фасонів та кольорів

Пуховики зима 2024-2025 — трендові фасони та кольори
Зима 2024-2025 підготувала безліч модних варіантів для тих, хто цінує стиль, тепло та комфорт. Пуховик залишається незамінною частиною гардероба для холодної пори року, але цього сезону він вражає своїм різноманіттям і незвичними рішеннями.
Розглянемо основні моделі та кольори, які будуть у тренді, і зробимо зимовий образ дійсно приголомшливим.
Пуховики, що будуть в моді
1. Пуховик з об'ємним коміром
Ця модель підкреслює жіночність і надійно захищає від морозу. Коміри можуть бути як з основного матеріалу, так і з екохутра, що додає елегантності та затишку.
2. Повітряні пуховики
Об’єм цього сезону перевершує всі очікування. Довгі пуховики з великими кишенями, куртки-ковдри та об’ємні моделі стануть вибором модниць цієї зими. Як довгі, так і короткі варіанти будуть актуальні.
3. Короткі пуховики
Укорочені моделі знову на піку популярності. Вони ідеально поєднуються з джинсами чи джогерами, що робить їх універсальними і стильними.
4. Дуті пуховики
Це беззаперечний тренд зими. Об’ємні пуховики пастельних відтінків, таких як бежевий, ніжно-рожевий або блакитний, підкреслять сучасний стиль і додадуть образу легкості.
5. Пуховики з комбінацією тканин
Ця модель, виконана з кількох видів матеріалу, продовжує бути актуальною. Оверсайз крій додає комфортності, залишаючи вас у тренді.
Актуальні кольори зими 2024-2025
Замість традиційних чорного та сірого в моді зелено-коричневі тони. Від хакі до темно-зеленого — ці відтінки дозволяють створювати стильні та сучасні образи.
Такі пуховики не лише допоможуть залишатися в теплі, але й зроблять ваш образ стильним і модним у зимовий сезон 2024-2025.
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