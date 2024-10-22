Модные пуховики зимы 2024-2025 — фото трендовых фасонов и цветов

Пуховики зима 2024-2025 — трендовые фасоны и цвета
Зима 2024-2025 подготовила множество модных вариантов для тех, кто ценит стиль, тепло и комфорт. Пуховик остается незаменимой частью гардероба для холодного времени года, но в этом сезоне он поражает своим разнообразием и необычными решениями.
Рассмотрим основные модели и цвета, которые будут в тренде, и сделаем зимний образ потрясающим.
Пуховики, которые будут в моде
1. Пуховик с объемным воротником
Эта модель подчеркивает женственность и надежно защищает от мороза. Воротники могут быть как из основного материала, так и из экомеха, что придает элегантности и уюта.
2. Воздушные пуховики
Объем этого сезона превосходит все ожидания. Длинные пуховики с большими карманами, куртки-одеяла и объемные модели станут выбором модниц этой зимой. Как длинные, так и короткие варианты будут актуальны.
3. Короткие пуховики
Укороченные модели снова на пике популярности. Они идеально сочетаются с джинсами или джогерами, что делает их универсальными и стильными.
4. Дутые пуховики
Это безоговорочный тренд зимы. Объемные пуховики пастельных оттенков, таких как бежевый, нежно-розовый или голубой, подчеркнут современный стиль и придадут образу легкости.
5. Пуховики с комбинацией тканей
Эта модель, выполненная из нескольких видов материала, продолжает быть актуальна. Оверсайз покрой придает комфортность, оставляя вас в тренде.
Актуальные цвета зимы 2024-2025
Вместо традиционных черного и серого в моде зелено-коричневые тона. От хаки до темно-зеленого — эти оттенки позволяют создавать стильные и современные образы.
Такие пуховики не только помогут оставаться в тепле, но и сделают ваш образ стильным и модным в зимний сезон 2024-2025.
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