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Пуховики зима 2024-2025 — трендовые фасоны и цвета

22 октября 2024 08:02
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Модные пуховики зимы 2024-2025 — фото трендовых фасонов и цветов
Девушка в стильном зимнем пуховике. Фото: freepik.com
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Зима 2024-2025 подготовила множество модных вариантов для тех, кто ценит стиль, тепло и комфорт. Пуховик остается незаменимой частью гардероба для холодного времени года, но в этом сезоне он поражает своим разнообразием и необычными решениями.

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Рассмотрим основные модели и цвета, которые будут в тренде, и сделаем зимний образ потрясающим.

Пуховики, которые будут в моде

1. Пуховик с объемным воротником
Эта модель подчеркивает женственность и надежно защищает от мороза. Воротники могут быть как из основного материала, так и из экомеха, что придает элегантности и уюта.

 

Модные пуховики зимы 2024-2025 – объемный воротник
Модные пуховики зимы 2024–2025. Коллаж: Новини.LIVE

2. Воздушные пуховики
Объем этого сезона превосходит все ожидания. Длинные пуховики с большими карманами, куртки-одеяла и объемные модели станут выбором модниц этой зимой. Как длинные, так и короткие варианты будут актуальны.

 

Модные пуховики зимы 2024-2025 - пуховики-одеяла
Модные пуховики зимы 2024–2025. Коллаж: Новини.LIVE

3. Короткие пуховики
Укороченные модели снова на пике популярности. Они идеально сочетаются с джинсами или джогерами, что делает их универсальными и стильными.

 

Модные пуховики зимы 2024-2025 - короткие пуховики
Модные пуховики зимы 2024–2025. Коллаж: Новини.LIVE

4. Дутые пуховики
Это безоговорочный тренд зимы. Объемные пуховики пастельных оттенков, таких как бежевый, нежно-розовый или голубой, подчеркнут современный стиль и придадут образу легкости.

 

Модные пуховики зимы 2024-2025 - дутые пуховики
Модные пуховики зимы 2024–2025. Коллаж: Новини.LIVE

5. Пуховики с комбинацией тканей
Эта модель, выполненная из нескольких видов материала, продолжает быть актуальна. Оверсайз покрой придает комфортность, оставляя вас в тренде.

 

Модные пуховики зимы 2024-2025 – пуховики с комбинацией тканей
Модные пуховики зимы 2024–2025. Коллаж: Новини.LIVE

Актуальные цвета зимы 2024-2025

Вместо традиционных черного и серого в моде зелено-коричневые тона. От хаки до темно-зеленого — эти оттенки позволяют создавать стильные и современные образы.

Такие пуховики не только помогут оставаться в тепле, но и сделают ваш образ стильным и модным в зимний сезон 2024-2025.

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