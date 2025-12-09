Звичні для нас речі, яких не було ще 100 років тому

Дівчина ставить чашку у мікрохвильову піч. Фото: Freepik

Ще 100 років тому світ був зовсім іншим, ніж зараз. Про деякі звичайні для нас речі тоді ще навіть не чули. Сьогодні ж без цих винаходів людства уявити життя досить складно.

Які речі не існували 100 років тому

Соціальні мережі

Сьогодні складно знайти людину, яка не зареєстрована хоча б в одній соціальній мережі. Це спосіб комунікації та розваг. Однак з'явились такі платформи не так уже й давно. Першу з них запустили лише у 1997 році. Вона мала назву SixDegrees. А от офіційним початком популярності соцмереж вважають 2003-2004 роки. Саме тоді з'явилися LinkedIn, MySpace та Facebook.

Нарізаний хліб

100 років тому люди й не чули про нарізаний хліб. Вперше він з'явився завдяки Отто Роведдеру. Сталося це у 1928 році. До того часу буханки хліба нарізали вручну. Сьогодні ж таку випічку можна знайти в будь-якому магазині.

Антибіотики

Антибіотики стали основою сучасної медицини. Вони рятують від багатьох інфекцій, які раніше були смертельними. Перший антибіотик винайшли у 1928 році. Таке відкриття належить Александру Флемінгу.

Кулькова ручка

Хоча й вигадали кулькову ручку у 1888 році, вдосконалити її та запустити масове виробництво вдалося лише у 1930-х роках. До того часу люди користувалися перовими або чорнильними ручками. Вони часто розтікалися й бруднили все навколо: від поверхні та паперу до рук.

Мікрохвильова піч

Сьогодні мікрохвильова піч є чи не в кожному домі. Однак ще 100 років тому про неї ніхто не чув. Винайшли її лише у 1945 році. А популярним такий побутовий електроприлад став у 60-х роках. До того часу їжу розігрівали в печі чи на плиті.

