Головна Life Речі, яких не було ще 100 років тому — зараз є у кожного

Речі, яких не було ще 100 років тому — зараз є у кожного

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 18:20
Звичні для нас речі, яких не було ще 100 років тому
Дівчина ставить чашку у мікрохвильову піч. Фото: Freepik

Ще 100 років тому світ був зовсім іншим, ніж зараз. Про деякі звичайні для нас речі тоді ще навіть не чули. Сьогодні ж без цих винаходів людства уявити життя досить складно.

Про це пише 24 Канал.

Читайте також:

Які речі не існували 100 років тому

Соціальні мережі

Сьогодні складно знайти людину, яка не зареєстрована хоча б в одній соціальній мережі. Це спосіб комунікації та розваг. Однак з'явились такі платформи не так уже й давно. Першу з них запустили лише у 1997 році. Вона мала назву SixDegrees. А от офіційним початком популярності соцмереж вважають 2003-2004 роки. Саме тоді з'явилися LinkedIn, MySpace та Facebook.

Нарізаний хліб

100 років тому люди й не чули про нарізаний хліб. Вперше він з'явився завдяки Отто Роведдеру. Сталося це у 1928 році. До того часу буханки хліба нарізали вручну. Сьогодні ж таку випічку можна знайти в будь-якому магазині.

Яких речей не було ще 100 років тому
Нарізаний хліб. Фото: Freepik

Антибіотики

Антибіотики стали основою сучасної медицини. Вони рятують від багатьох інфекцій, які раніше були смертельними. Перший антибіотик винайшли у 1928 році. Таке відкриття належить Александру Флемінгу.

Кулькова ручка

Хоча й вигадали кулькову ручку у 1888 році, вдосконалити її та запустити масове виробництво вдалося лише у 1930-х роках. До того часу люди користувалися перовими або чорнильними ручками. Вони часто розтікалися й бруднили все навколо: від поверхні та паперу до рук.

Мікрохвильова піч

Сьогодні мікрохвильова піч є чи не в кожному домі. Однак ще 100 років тому про неї ніхто не чув. Винайшли її лише у 1945 році. А популярним такий побутовий електроприлад став у 60-х роках. До того часу їжу розігрівали в печі чи на плиті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які ядерні винаходи стали провальними. На них покладали великі надії.

Також ми розповідали про те, які важливі винаходи належать українцям. Мало хто про них знає.

винахід вчені технології цікаві факти мікрохвильовка
Наталя Красовська - Редактор
Автор:
Наталя Красовська
