Привычные для нас вещи, которых не было еще 100 лет назад

Девушка ставит чашку в микроволновую печь. Фото: Freepik

Еще 100 лет назад мир был совсем другим, чем сейчас. О некоторых обычных для нас вещах тогда еще даже не слышали. Сегодня же без этих изобретений человечества представить жизнь достаточно сложно.

Об этом пишет 24 Канал.

Реклама

Читайте также:

Какие вещи не существовали 100 лет назад

Социальные сети

Сегодня сложно найти человека, который не зарегистрирован хотя бы в одной социальной сети. Это способ коммуникации и развлечений. Однако появились такие платформы не так уж и давно. Первую из них запустили только в 1997 году. Она называлась SixDegrees. А вот официальным началом популярности соцсетей считают 2003-2004 годы. Именно тогда появились LinkedIn, MySpace и Facebook.

Нарезанный хлеб

100 лет назад люди и не слышали о нарезанном хлебе. Впервые он появился благодаря Отто Роведдеру. Произошло это в 1928 году. К тому времени буханки хлеба нарезали вручную. Сегодня же такую выпечку можно найти в любом магазине.

Нарезанный хлеб. Фото: Freepik

Антибиотики

Антибиотики стали основой современной медицины. Они спасают от многих инфекций, которые раньше были смертельными. Первый антибиотик изобрели в 1928 году. Такое открытие принадлежит Александру Флемингу.

Шариковая ручка

Хотя и придумали шариковую ручку в 1888 году, усовершенствовать ее и запустить массовое производство удалось только в 1930-х годах. К тому времени люди пользовались перьевыми или чернильными ручками. Они часто растекались и пачкали все вокруг: от поверхности и бумаги до рук.

Микроволновая печь

Сегодня микроволновая печь есть едва ли не в каждом доме. Однако еще 100 лет назад о ней никто не слышал. Изобрели ее только в 1945 году. А популярным такой бытовой электроприбор стал в 60-х годах. К тому времени еду разогревали в печи или на плите.

Напомним, ранее мы писали о том, какие ядерные изобретения стали провальными. На них возлагали большие надежды.

Также мы рассказывали о том, какие важные изобретения принадлежат украинцам. Мало кто о них знает.