Привычные для нас вещи, которых не было еще 100 лет назад

Вещи, которых не было еще 100 лет назад — сейчас есть у каждого
Еще 100 лет назад мир был совсем другим, чем сейчас. О некоторых обычных для нас вещах тогда еще даже не слышали. Сегодня же без этих изобретений человечества представить жизнь достаточно сложно.
Какие вещи не существовали 100 лет назад
Социальные сети
Сегодня сложно найти человека, который не зарегистрирован хотя бы в одной социальной сети. Это способ коммуникации и развлечений. Однако появились такие платформы не так уж и давно. Первую из них запустили только в 1997 году. Она называлась SixDegrees. А вот официальным началом популярности соцсетей считают 2003-2004 годы. Именно тогда появились LinkedIn, MySpace и Facebook.
Нарезанный хлеб
100 лет назад люди и не слышали о нарезанном хлебе. Впервые он появился благодаря Отто Роведдеру. Произошло это в 1928 году. К тому времени буханки хлеба нарезали вручную. Сегодня же такую выпечку можно найти в любом магазине.
Антибиотики
Антибиотики стали основой современной медицины. Они спасают от многих инфекций, которые раньше были смертельными. Первый антибиотик изобрели в 1928 году. Такое открытие принадлежит Александру Флемингу.
Шариковая ручка
Хотя и придумали шариковую ручку в 1888 году, усовершенствовать ее и запустить массовое производство удалось только в 1930-х годах. К тому времени люди пользовались перьевыми или чернильными ручками. Они часто растекались и пачкали все вокруг: от поверхности и бумаги до рук.
Микроволновая печь
Сегодня микроволновая печь есть едва ли не в каждом доме. Однако еще 100 лет назад о ней никто не слышал. Изобрели ее только в 1945 году. А популярным такой бытовой электроприбор стал в 60-х годах. К тому времени еду разогревали в печи или на плите.
