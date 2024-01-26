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Решетнік звернувся до українців через повномасштабну війну

26 січня 2024 06:25
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Григорій Решетнік розповів, як українцям впоратися зі своїм станом під час війни
Український ведучий Григорій Решетнік у закладі. Фото: Instagram Григорія Решетніка
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відомий український телеведучий і актор Григорій Решетнік звернувся до своїх підписників. Постійний ведучий романтичного шоу "Холостяк" розповів про погану звичку, які зараз мають українці, і пояснив, що з нею потрібно робити.

Відповідним зверненням Григорій Решетнік поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Григорій Решетнік звернувся до українців

Український ведучий помітив, що сьогодні люди в його країні почали звикати до повномасштабної війни. За словами Решетніка, багато українців зараз роблять одне і те саме в умовах воєнного стану і замислюються над тим, чи надовго все це.

"Вранці встали за розкладом, зібрали дітей, спустились в укриття… Після подій з жахливими наслідками, пригнічені та стурбовані всередині, але зовні стримані перед дітьми. Піднялися до квартири, погодували синів і зібрали до школи. А самі до роботи та роздумів, чи надовго це…?? Надовго! Як би болісно не резонувала ця фраза в кожному українському серці", — каже Григорій Решетнік.

Григорий Решетник
Ведучий Григорій Решетнік у Києві. Фото: Instagram Григорія Решетніка

Тому український телеведучий розповів, що робити в таких випадках кожній людині. По-перше, він радить не поспішати з поганими висновками, що більше немає ніякого майбутнього, по-друге, ведучий закликає розраховувати здебільшого лише на себе. 

"Маємо не стояти на місці. Опановувати технології, запускати бізнес-проекти, разом підтримувати, цінувати та захищати тих, хто створює робочі місця в Україні, наповнює державний бюджет, — українських підприємців! Ну і головне — допомагати нашим військовим, вірити в них, підтримувати та захоплюватись! Бо якби не вони, наші ранки, дні та ночі були б більш тривожними", — також додав ведучий.

Публікація зі сторінки Григорія Решетніка
Звернення Григорія Решетніка до українців. Фото: скриншот з Instagram

Фоловери Григорія Решетніка відреагували на його звернення

Підписники телеведучого не стали мовчати і почали коментувати його звернення.

  • Головне не падати духом і вірити в те, що це тимчасово! Я вірю в ЗСУ і в наших захисників! Все буде добре
  • Правда на нашому боці. Перемога обов'язково буде. Всім здоров'я і віри в світле майбутнє
  • Якщо вже вибирати між "постійне відчуття небезпеки" і життя під Росією, то я б вибрала перше. Тримаймось! Колись це закінчиться. Все буде Україна
Коментар зі сторінки Григорія Решетніка
Коментар зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Григорія Решетніка
Коментар зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Григорія Решетніка
Коментар зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Григорій Решетнік залишився жити в Україні

На початку повномасштабної війни сім’я Григорія Решетніка виїхала з України, а сам він залишився. Ведучий пояснив, рішення нікуди не їхати він прийняв через свою принципіальну позицію. 

"Це моя принципова позиція. Ми і в горі, і в радості маємо бути разом — в Україні та з українцями. Вірю, що недарма ми народилися на українській землі. Тут наша сила та енергія. Якби я поїхав, я би ніколи собі цього не пробачив", — розповідав Григорій Решетнік.

Stories зі сторінки Григорія Решетніка
Stories зі сторінки Григорія Решетніка. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український ведучий Григорій Решетнік відповів тим, хто критикує його за закордонні поїздки. 

Раніше ми розповідали про те, що телеведучий Григорій Решетнік прокоментував свою закордонну поїздку. 

Також ми повідомляли про те, що ведучий і актор Григорій Решетнік показав своїх синів. 

шоу Холостяк
Григорій Решетнік
шоу-бізнес
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