Григорий Решетник рассказал, как украинцам справиться со своим состоянием во время войны

Украинский ведущий Григорий Решетник в заведении. Фото: Instagram Григория Решетника

Известный украинский телеведущий и актер Григорий Решетник обратился к своим подписчикам. Постоянный ведущий романтического шоу "Холостяк" рассказал о плохой привычке, которые сейчас имеют украинцы, и объяснил, что с ней нужно делать.

Соответствующим обращением Григорий Решетник поделился на своей странице в Instagram.

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Григорий Решетник обратился к украинцам

Украинский ведущий подметил, что сегодня люди в его стране начали привыкать к полномасштабной войне. По словам Решетника, многие украинцы сейчас делают одно и то же в условиях военного положения и задумываются над тем, надолго ли все это.

"Утром встали по расписанию, собрали детей, спустились в укрытие… После событий с ужасными последствиями, подавленные и обеспокоенные внутри, но снаружи сдержанные перед детьми. Поднялись в квартиру, покормили сыновей и собрали в школу. А сами к работе и размышлениям, надолго ли это…?? Надолго! Как бы болезненно ни резонировала эта фраза в каждом украинском сердце", — говорит Григорий Решетник.

Ведущий Григорий Решетник в Киеве. Фото: Instagram Григория Решетника

Поэтому украинский телеведущий рассказал, что делать в таких случаях каждому человеку. Во-первых, он советует не спешить с плохими выводами, что больше нет никакого будущего, во-вторых, ведущий призывает рассчитывать, в большей степени, только на себя.

"Должны не стоять на месте. Осваивать технологии, запускать бизнес-проекты, вместе поддерживать, ценить и защищать тех, кто создает рабочие места в Украине, наполняет государственный бюджет, — украинских предпринимателей! Ну и главное — помогать нашим военным, верить в них, поддерживать и восхищаться! Потому что если бы не они, наши утра, дни и ночи были бы более тревожными", — добавил ведущий.

Обращение Григория Решетника к украинцам. Фото: скриншот из Instagram

Фолловеры Григория Решетника отреагировали на его обращение

Подписчики телеведущего не стали молчать и начали комментировать его обращение.

Главное не падать духом и верить в то, что это на время! Я верю в ВСУ и в наших защитников! Все будет хорошо

Правда на нашей стороне. Победа обязательно будет. Всем здоровья и веры в светлое будущее

Если уж выбирать между "постоянным чувством опасности" и жизнью под Россией, то я бы выбрала первое. Держимся! Когда-то это закончится. Все будет Украина

Комментарий со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Григорий Решетник остался жить в Украине

В начале полномасштабной войны семья Григория Решетника уехала из Украины, а сам он остался. Ведущий объяснил, что решение никуда не ехать он принял из-за своей принципиальной позиции.

"Это моя принципиальная позиция. Мы и в горе, и в радости должны быть вместе — в Украине и с украинцами. Верю, что не зря мы родились на украинской земле. Здесь наша сила и энергия. Если бы я уехал, я бы никогда себе этого не простил", — рассказывал Григорий Решетник.

Stories со страницы Григория Решетника. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что украинский ведущий Григорий Решетник ответил тем, кто критикует его за заграничные поездки.

Ранее мы рассказывали, что телеведущий Григорий Решетник прокомментировал свою заграничную поездку.

Также мы сообщали о том, что ведущий и актер Григорий Решетник показал своих сыновей.